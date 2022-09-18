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На юге Китая перевернулся автобус, около 30 человек погибли - РИА Новости, 18.09.2022
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На юге Китая перевернулся автобус, около 30 человек погибли
На юге Китая перевернулся автобус, около 30 человек погибли - РИА Новости, 18.09.2022
На юге Китая перевернулся автобус, около 30 человек погибли
Жертвами ДТП с автобусом на юге Китая стали почти три десятка человек, сообщает полиция Саньду-Шуйского уезда. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T10:41
2022-09-18T13:22
в мире
китай
гуйчжоу
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ПЕКИН, 18 сен — РИА Новости. Жертвами ДТП с автобусом на юге Китая стали почти три десятка человек, сообщает полиция Саньду-Шуйского уезда.Пассажирский автобус рано утром перевернулся на скоростной автомагистрали в автономном округе Цяньнань-Буи-Мяоском в провинции Гуйчжоу."В аварии погибли 27 человек, еще 20 человек получили ранения и находятся на лечении", — заявили в полиции.По информации ведомства, всего в автобусе ехали 47 человек.
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в мире, китай, гуйчжоу
В мире, Китай, Гуйчжоу
10:41 18.09.2022 (обновлено: 13:22 18.09.2022)
 
На юге Китая перевернулся автобус, около 30 человек погибли

Автобус перевернулся на автомагистрали в китайской провинции Гуйчжоу, 27 человек погибли

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 сен — РИА Новости. Жертвами ДТП с автобусом на юге Китая стали почти три десятка человек, сообщает полиция Саньду-Шуйского уезда.
Пассажирский автобус рано утром перевернулся на скоростной автомагистрали в автономном округе Цяньнань-Буи-Мяоском в провинции Гуйчжоу.
"В аварии погибли 27 человек, еще 20 человек получили ранения и находятся на лечении", — заявили в полиции.
По информации ведомства, всего в автобусе ехали 47 человек.

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