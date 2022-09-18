https://ria.ru/20220918/kitay-1817637027.html

На юге Китая перевернулся автобус, около 30 человек погибли

На юге Китая перевернулся автобус, около 30 человек погибли - РИА Новости, 18.09.2022

На юге Китая перевернулся автобус, около 30 человек погибли

Жертвами ДТП с автобусом на юге Китая стали почти три десятка человек, сообщает полиция Саньду-Шуйского уезда. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T10:41

2022-09-18T10:41

2022-09-18T13:22

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гуйчжоу

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ПЕКИН, 18 сен — РИА Новости. Жертвами ДТП с автобусом на юге Китая стали почти три десятка человек, сообщает полиция Саньду-Шуйского уезда.Пассажирский автобус рано утром перевернулся на скоростной автомагистрали в автономном округе Цяньнань-Буи-Мяоском в провинции Гуйчжоу."В аварии погибли 27 человек, еще 20 человек получили ранения и находятся на лечении", — заявили в полиции.По информации ведомства, всего в автобусе ехали 47 человек.

https://ria.ru/20220828/avtobus-1812653320.html

китай

гуйчжоу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, китай, гуйчжоу