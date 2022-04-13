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В Египте в ДТП с туристическим автобусом погибли десять человек
В Египте в ДТП с туристическим автобусом погибли десять человек - РИА Новости, 13.04.2022
В Египте в ДТП с туристическим автобусом погибли десять человек
Не менее десяти человек, среди которых иностранные туристы, погибли в результате ДТП в провинции Асуан юге Египта, еще 14 ранены, сообщает издание "Ахбар... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:39
2022-04-13T14:39
2022-04-13T16:43
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КАИР, 13 апр – РИА Новости. Не менее десяти человек, среди которых иностранные туристы, погибли в результате ДТП в провинции Асуан юге Египта, еще 14 ранены, сообщает издание "Ахбар аль-Яум" со ссылкой на местные власти.ДТП произошло в результате столкновения туристического автобуса, направлявшегося в Абу-Симбел, с грузовиком."В результате происшествия на дороге в Абу-Симбел погибли десять человек, четверо из них – граждане Франции, один – гражданин Бельгии, остальные пять погибших – египтяне", – сообщает издание.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, туристы, египет, дтп
14:39 13.04.2022 (обновлено: 16:43 13.04.2022)
В Египте в ДТП с туристическим автобусом погибли десять человек
Не менее десяти человек, среди которых иностранцы, погибли в ДТП на юге Египта
КАИР, 13 апр – РИА Новости. Не менее десяти человек, среди которых иностранные туристы, погибли в результате ДТП в провинции Асуан юге Египта, еще 14 ранены, сообщает издание "Ахбар аль-Яум" со ссылкой на местные власти.
ДТП произошло в результате столкновения туристического автобуса, направлявшегося в Абу-Симбел, с грузовиком.
"В результате происшествия на дороге в Абу-Симбел погибли десять человек, четверо из них – граждане Франции, один – гражданин Бельгии, остальные пять погибших – египтяне", – сообщает издание.