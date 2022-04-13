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В Египте в ДТП с туристическим автобусом погибли десять человек

В Египте в ДТП с туристическим автобусом погибли десять человек - РИА Новости, 13.04.2022

В Египте в ДТП с туристическим автобусом погибли десять человек

Не менее десяти человек, среди которых иностранные туристы, погибли в результате ДТП в провинции Асуан юге Египта, еще 14 ранены, сообщает издание "Ахбар... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:39

2022-04-13T14:39

2022-04-13T16:43

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КАИР, 13 апр – РИА Новости. Не менее десяти человек, среди которых иностранные туристы, погибли в результате ДТП в провинции Асуан юге Египта, еще 14 ранены, сообщает издание "Ахбар аль-Яум" со ссылкой на местные власти.ДТП произошло в результате столкновения туристического автобуса, направлявшегося в Абу-Симбел, с грузовиком."В результате происшествия на дороге в Абу-Симбел погибли десять человек, четверо из них – граждане Франции, один – гражданин Бельгии, остальные пять погибших – египтяне", – сообщает издание.

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Лана Баева

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