Рейтинг@Mail.ru
В Египте в ДТП с туристическим автобусом погибли десять человек - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220413/egipet-1783324660.html
В Египте в ДТП с туристическим автобусом погибли десять человек
В Египте в ДТП с туристическим автобусом погибли десять человек - РИА Новости, 13.04.2022
В Египте в ДТП с туристическим автобусом погибли десять человек
Не менее десяти человек, среди которых иностранные туристы, погибли в результате ДТП в провинции Асуан юге Египта, еще 14 ранены, сообщает издание "Ахбар... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:39
2022-04-13T16:43
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
египет
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783359846_0:353:2500:1759_1920x0_80_0_0_f0d44abf071ee9c81d39b8944f8e2343.jpg
КАИР, 13 апр – РИА Новости. Не менее десяти человек, среди которых иностранные туристы, погибли в результате ДТП в провинции Асуан юге Египта, еще 14 ранены, сообщает издание "Ахбар аль-Яум" со ссылкой на местные власти.ДТП произошло в результате столкновения туристического автобуса, направлявшегося в Абу-Симбел, с грузовиком."В результате происшествия на дороге в Абу-Симбел погибли десять человек, четверо из них – граждане Франции, один – гражданин Бельгии, остальные пять погибших – египтяне", – сообщает издание.
https://ria.ru/20220411/egipet-1782840080.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783359846_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_5d625c905cd56970945c98db817814e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, египет, дтп
14:39 13.04.2022 (обновлено: 16:43 13.04.2022)
 
В Египте в ДТП с туристическим автобусом погибли десять человек

Не менее десяти человек, среди которых иностранцы, погибли в ДТП на юге Египта

© AFP 2022Туристический автобус, сгоревший в результате ДТП, в провинции Асуан, Египет
Туристический автобус, сгоревший в результате ДТП, в провинции Асуан, Египет - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022
Читать ria.ru в
КАИР, 13 апр – РИА Новости. Не менее десяти человек, среди которых иностранные туристы, погибли в результате ДТП в провинции Асуан юге Египта, еще 14 ранены, сообщает издание "Ахбар аль-Яум" со ссылкой на местные власти.
ДТП произошло в результате столкновения туристического автобуса, направлявшегося в Абу-Симбел, с грузовиком.
"В результате происшествия на дороге в Абу-Симбел погибли десять человек, четверо из них – граждане Франции, один – гражданин Бельгии, остальные пять погибших – египтяне", – сообщает издание.
Российские туристы во время получения багажа в международном аэропорту Каира - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 18:47Туризм
Египет запустил электронный портал для регистрации прибывающих иностранцев
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыЕгипетДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала