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В Марокко перевернулся автобус, 22 человека погибли
В Марокко перевернулся автобус, 22 человека погибли - РИА Новости, 17.08.2022
В Марокко перевернулся автобус, 22 человека погибли
Двадцать два человека погибли, свыше 30 получили ранения в ДТП с автобусом близ города Хурибга в центральной части Марокко, сообщает электронный портал... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:56
2022-08-17T18:56
2022-08-17T18:59
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КАИР, 17 авг - РИА Новости. Двадцать два человека погибли, свыше 30 получили ранения в ДТП с автобусом близ города Хурибга в центральной части Марокко, сообщает электронный портал Hesspress.По данным электронной газеты, перевернулся наполненный людьми автобус, следовавший по маршруту между городами Хурибга и Фких-Бен-Салах в провинции Бени-Меллаль."Число погибших в ДТП с автобусом возросло до 22, 32 человека получили ранения и переломы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть дети", - пишет издание.Причину ДТП выясняют следователи.
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в мире, марокко, происшествия, дтп
В мире, Марокко, Происшествия, ДТП
18:56 17.08.2022 (обновлено: 18:59 17.08.2022)
В Марокко перевернулся автобус, 22 человека погибли
В Марокко перевернулся автобус близ города Хурбига