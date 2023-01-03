Рейтинг@Mail.ru
На Кубе перевернулся пассажирский автобус, погибли четыре человека - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230103/kuba-1842903910.html
На Кубе перевернулся пассажирский автобус, погибли четыре человека
На Кубе перевернулся пассажирский автобус, погибли четыре человека - РИА Новости, 03.01.2023
На Кубе перевернулся пассажирский автобус, погибли четыре человека
Автобус перевернулся на Кубе, четыре пассажира погибли и 28 получили травмы, сообщает портал Cubadebate. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T09:36
2023-01-03T09:36
в мире
куба
гуантанамо (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807751246_0:219:3251:2047_1920x0_80_0_0_f22aa3b5769dcba1e87123352c1fc419.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Автобус перевернулся на Кубе, четыре пассажира погибли и 28 получили травмы, сообщает портал Cubadebate. Как отмечает портал, причины автокатастрофы в настоящее время расследуются.
https://ria.ru/20221230/dtp-1842545369.html
куба
гуантанамо (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807751246_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b970236371260caeef23cc49edad5300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, гуантанамо (город)
В мире, Куба, Гуантанамо (город)
09:36 03.01.2023
 
На Кубе перевернулся пассажирский автобус, погибли четыре человека

На Кубе перевернулся пассажирский автобус, погибли четыре человека и 28 получили травмы

© AP Photo / Ismael FranciscoМашина скорой помощи на Кубе
Машина скорой помощи на Кубе - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Ismael Francisco
Машина скорой помощи на Кубе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Автобус перевернулся на Кубе, четыре пассажира погибли и 28 получили травмы, сообщает портал Cubadebate.
"Четыре человека погибли и 28 получили ранения в результате массового ДТП, которое произошло 2 января около 13.00 (21.00 мск) на четвертом километре шоссе Гуантанамо, когда перевернулся автобус", - говорится в сообщении портала.
Как отмечает портал, причины автокатастрофы в настоящее время расследуются.
Автомобиль скорой помощи в Боливии - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 19:06
В ДТП с автобусом в Боливии погибли 11 человек
 
В миреКубаГуантанамо (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала