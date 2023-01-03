https://ria.ru/20230103/kuba-1842903910.html

На Кубе перевернулся пассажирский автобус, погибли четыре человека

На Кубе перевернулся пассажирский автобус, погибли четыре человека - РИА Новости, 03.01.2023

На Кубе перевернулся пассажирский автобус, погибли четыре человека

Автобус перевернулся на Кубе, четыре пассажира погибли и 28 получили травмы, сообщает портал Cubadebate. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T09:36

2023-01-03T09:36

2023-01-03T09:36

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Автобус перевернулся на Кубе, четыре пассажира погибли и 28 получили травмы, сообщает портал Cubadebate. Как отмечает портал, причины автокатастрофы в настоящее время расследуются.

https://ria.ru/20221230/dtp-1842545369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куба, гуантанамо (город)