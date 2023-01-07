https://ria.ru/20230107/dtp-1843335591.html

В Турции пять человек погибли в ДТП с автобусом

В Турции пять человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 07.01.2023

В Турции пять человек погибли в ДТП с автобусом

Пять человек погибли, 22 ранены в ДТП с автобусом в турецком Диярбакыре, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T08:26

2023-01-07T08:26

2023-01-07T08:33

в мире

диярбакыр

авто

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_bf71d4297f2463edd934e0fcb55b0880.jpg

АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Пять человек погибли, 22 ранены в ДТП с автобусом в турецком Диярбакыре, сообщил телеканал TRT Haber."Согласно предварительным данным, 5 человек, включая одного ребенка, погибли и 22 человека получили ранения в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Диярбакыре", - передал телеканал.Сообщается, что водитель потерял управление на скользкой из-за дождя дороге.

https://ria.ru/20221129/turtsiya-1834928538.html

диярбакыр

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, диярбакыр, авто, турция