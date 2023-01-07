https://ria.ru/20230107/dtp-1843335591.html
В Турции пять человек погибли в ДТП с автобусом
В Турции пять человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 07.01.2023
В Турции пять человек погибли в ДТП с автобусом
Пять человек погибли, 22 ранены в ДТП с автобусом в турецком Диярбакыре, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T08:26
2023-01-07T08:26
2023-01-07T08:33
в мире
диярбакыр
авто
турция
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АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Пять человек погибли, 22 ранены в ДТП с автобусом в турецком Диярбакыре, сообщил телеканал TRT Haber."Согласно предварительным данным, 5 человек, включая одного ребенка, погибли и 22 человека получили ранения в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Диярбакыре", - передал телеканал.Сообщается, что водитель потерял управление на скользкой из-за дождя дороге.
https://ria.ru/20221129/turtsiya-1834928538.html
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в мире, диярбакыр, авто, турция
В мире, Диярбакыр, Авто, Турция
08:26 07.01.2023 (обновлено: 08:33 07.01.2023)
В Турции пять человек погибли в ДТП с автобусом
В турецком Диярбакыре в ДТП с автобусом в погибли пять человек, еще 22 ранены