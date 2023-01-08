https://ria.ru/20230108/senegal-1843487311.html

В Сенегале объявили трехдневный траур после крупного ДТП

В Сенегале объявили трехдневный траур после крупного ДТП - РИА Новости, 08.01.2023

В Сенегале объявили трехдневный траур после крупного ДТП

Около 40 человек погибли, по меньшей мере 100 пострадали при столкновении двух автобусов в области Кафрин в Сенегале, сообщает портал Senenews со ссылкой на... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T14:14

2023-01-08T14:14

2023-01-08T14:14

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сенегал

дакар (город)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Около 40 человек погибли, по меньшей мере 100 пострадали при столкновении двух автобусов в области Кафрин в Сенегале, сообщает портал Senenews со ссылкой на источники. "Согласно ряду источников, предварительное число погибших составляет 38, и по меньшей мере 100 пострадали... Автобус, ехавший из Дакара, столкнулся с другим автобусом из региона Кедугу", - говорится в сообщении портала. Президент Сенегала Маки Салл заявил в своем Twitter-аккаунте, что в аварии погибли 40 человек. Он также сообщил, что принял решение объявить трехдневный траур с 9 января.

https://ria.ru/20230107/dtp-1843335591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, маки салл, сенегал, дакар (город)