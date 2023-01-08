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В Сенегале объявили трехдневный траур после крупного ДТП - РИА Новости, 08.01.2023
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В Сенегале объявили трехдневный траур после крупного ДТП
В Сенегале объявили трехдневный траур после крупного ДТП - РИА Новости, 08.01.2023
В Сенегале объявили трехдневный траур после крупного ДТП
Около 40 человек погибли, по меньшей мере 100 пострадали при столкновении двух автобусов в области Кафрин в Сенегале, сообщает портал Senenews со ссылкой на... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T14:14
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Около 40 человек погибли, по меньшей мере 100 пострадали при столкновении двух автобусов в области Кафрин в Сенегале, сообщает портал Senenews со ссылкой на источники. "Согласно ряду источников, предварительное число погибших составляет 38, и по меньшей мере 100 пострадали... Автобус, ехавший из Дакара, столкнулся с другим автобусом из региона Кедугу", - говорится в сообщении портала. Президент Сенегала Маки Салл заявил в своем Twitter-аккаунте, что в аварии погибли 40 человек. Он также сообщил, что принял решение объявить трехдневный траур с 9 января.
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в мире, маки салл, сенегал, дакар (город)
В мире, Маки Салл, Сенегал, Дакар (город)
14:14 08.01.2023
 
В Сенегале объявили трехдневный траур после крупного ДТП

Senenews: 38 человек погибли, не менее ста ранены в ДТП с двумя автобусами в Сенегале

© кадр из видео очевидцаНа месте ДТП с двумя автобусами в области Кафрин в Сенегале
На месте ДТП с двумя автобусами в области Кафрин в Сенегале
© кадр из видео очевидца
На месте ДТП с двумя автобусами в области Кафрин в Сенегале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Около 40 человек погибли, по меньшей мере 100 пострадали при столкновении двух автобусов в области Кафрин в Сенегале, сообщает портал Senenews со ссылкой на источники.
"Согласно ряду источников, предварительное число погибших составляет 38, и по меньшей мере 100 пострадали... Автобус, ехавший из Дакара, столкнулся с другим автобусом из региона Кедугу", - говорится в сообщении портала.
Президент Сенегала Маки Салл заявил в своем Twitter-аккаунте, что в аварии погибли 40 человек. Он также сообщил, что принял решение объявить трехдневный траур с 9 января.
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