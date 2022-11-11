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В ДТП с автобусом в Харбине погибли четыре человека - РИА Новости, 11.11.2022
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В ДТП с автобусом в Харбине погибли четыре человека
В ДТП с автобусом в Харбине погибли четыре человека - РИА Новости, 11.11.2022
В ДТП с автобусом в Харбине погибли четыре человека
Четыре пассажира рейсового автобуса в Китае погибли, 32 получили ранения разной тяжести после того, как водитель не справился с управлением из-за снега и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:08
2022-11-11T18:08
в мире
китай
россия
хэйлунцзян
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ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Четыре пассажира рейсового автобуса в Китае погибли, 32 получили ранения разной тяжести после того, как водитель не справился с управлением из-за снега и гололеда в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян, сообщает в пятницу местная полиция."По состоянию на 16 часов (11.00 по мск - ред.) 11 ноября в результате ДТП с автобусом, направлявшимся из Хэйхэ в Харбин, погибли четыре человека", - говорится в сообщении полиции, распространенном в китайских СМИ.Сообщается, что еще два человека получили тяжелые травмы, 13 отправили в больницу с легкими травмами, а 17 находятся под амбулаторным наблюдением.На момент происшествия в автобусе находились 37 человек, включая водителя, который в настоящий момент находится под контролем полиции. Согласно предварительному расследованию, транспортное средство потеряло управление и перевернулось из-за дождя, снега и гололеда, сообщили в полиции.
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в мире, китай, россия, хэйлунцзян
В мире, Китай, Россия, Хэйлунцзян
18:08 11.11.2022
 
В ДТП с автобусом в Харбине погибли четыре человека

В ДТП с автобусом в китайском Харбине погибли четыре человека, 32 получили ранения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Четыре пассажира рейсового автобуса в Китае погибли, 32 получили ранения разной тяжести после того, как водитель не справился с управлением из-за снега и гололеда в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян, сообщает в пятницу местная полиция.
"По состоянию на 16 часов (11.00 по мск - ред.) 11 ноября в результате ДТП с автобусом, направлявшимся из Хэйхэ в Харбин, погибли четыре человека", - говорится в сообщении полиции, распространенном в китайских СМИ.
Сообщается, что еще два человека получили тяжелые травмы, 13 отправили в больницу с легкими травмами, а 17 находятся под амбулаторным наблюдением.
На момент происшествия в автобусе находились 37 человек, включая водителя, который в настоящий момент находится под контролем полиции. Согласно предварительному расследованию, транспортное средство потеряло управление и перевернулось из-за дождя, снега и гололеда, сообщили в полиции.
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