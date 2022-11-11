https://ria.ru/20221111/dtp-1830925705.html
В ДТП с автобусом в Харбине погибли четыре человека
В ДТП с автобусом в Харбине погибли четыре человека - РИА Новости, 11.11.2022
В ДТП с автобусом в Харбине погибли четыре человека
Четыре пассажира рейсового автобуса в Китае погибли, 32 получили ранения разной тяжести после того, как водитель не справился с управлением из-за снега и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:08
2022-11-11T18:08
2022-11-11T18:08
в мире
китай
россия
хэйлунцзян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770685847_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_3867da95f97473fc48fabfcda0b442a2.jpg
ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Четыре пассажира рейсового автобуса в Китае погибли, 32 получили ранения разной тяжести после того, как водитель не справился с управлением из-за снега и гололеда в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян, сообщает в пятницу местная полиция."По состоянию на 16 часов (11.00 по мск - ред.) 11 ноября в результате ДТП с автобусом, направлявшимся из Хэйхэ в Харбин, погибли четыре человека", - говорится в сообщении полиции, распространенном в китайских СМИ.Сообщается, что еще два человека получили тяжелые травмы, 13 отправили в больницу с легкими травмами, а 17 находятся под амбулаторным наблюдением.На момент происшествия в автобусе находились 37 человек, включая водителя, который в настоящий момент находится под контролем полиции. Согласно предварительному расследованию, транспортное средство потеряло управление и перевернулось из-за дождя, снега и гололеда, сообщили в полиции.
https://ria.ru/20221107/dtp-1829770914.html
китай
россия
хэйлунцзян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770685847_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_66a2b58222e6c28f78f837a42b38e720.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, хэйлунцзян
В мире, Китай, Россия, Хэйлунцзян
В ДТП с автобусом в Харбине погибли четыре человека
В ДТП с автобусом в китайском Харбине погибли четыре человека, 32 получили ранения
ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Четыре пассажира рейсового автобуса в Китае погибли, 32 получили ранения разной тяжести после того, как водитель не справился с управлением из-за снега и гололеда в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян, сообщает в пятницу местная полиция.
"По состоянию на 16 часов (11.00 по мск - ред.) 11 ноября в результате ДТП с автобусом, направлявшимся из Хэйхэ
в Харбин
, погибли четыре человека", - говорится в сообщении полиции, распространенном в китайских СМИ.
Сообщается, что еще два человека получили тяжелые травмы, 13 отправили в больницу с легкими травмами, а 17 находятся под амбулаторным наблюдением.
На момент происшествия в автобусе находились 37 человек, включая водителя, который в настоящий момент находится под контролем полиции. Согласно предварительному расследованию, транспортное средство потеряло управление и перевернулось из-за дождя, снега и гололеда, сообщили в полиции.