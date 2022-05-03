https://ria.ru/20220503/dtp-1786701552.html

В Ровенской области на Украине произошло крупное ДТП, погибли 27 человек

В Ровенской области на Украине произошло крупное ДТП, погибли 27 человек - РИА Новости, 03.05.2022

В Ровенской области на Украине произошло крупное ДТП, погибли 27 человек

Число погибших в крупной аварии с участием автобуса в Ровенской области Украины увеличилось до 27 человек, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T23:43

2022-05-03T23:43

2022-05-03T23:43

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украина

ровненская область

дтп

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число погибших в крупной аварии с участием автобуса в Ровенской области Украины увеличилось до 27 человек, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на советника главы украинского МВД Антона Геращенко.Авария произошла в Ровенской области из-за столкновения бензовоза, микроавтобуса и рейсового автобуса, после ДТП начался пожар. Ранее сообщалось о 17 погибших и 12 пострадавших.Согласно информации издания, среди жертв водитель микроавтобуса, который, по предварительной версии, и стал виновником аварии. Водитель бензовоза выжил, но находится в тяжёлом состоянии.

https://ria.ru/20220502/zhertva-1786549799.html

украина

ровненская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ровненская область, дтп