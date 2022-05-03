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В Ровенской области на Украине произошло крупное ДТП, погибли 27 человек - РИА Новости, 03.05.2022
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В Ровенской области на Украине произошло крупное ДТП, погибли 27 человек
В Ровенской области на Украине произошло крупное ДТП, погибли 27 человек - РИА Новости, 03.05.2022
В Ровенской области на Украине произошло крупное ДТП, погибли 27 человек
Число погибших в крупной аварии с участием автобуса в Ровенской области Украины увеличилось до 27 человек, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T23:43
2022-05-03T23:43
в мире
украина
ровненская область
дтп
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число погибших в крупной аварии с участием автобуса в Ровенской области Украины увеличилось до 27 человек, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на советника главы украинского МВД Антона Геращенко.Авария произошла в Ровенской области из-за столкновения бензовоза, микроавтобуса и рейсового автобуса, после ДТП начался пожар. Ранее сообщалось о 17 погибших и 12 пострадавших.Согласно информации издания, среди жертв водитель микроавтобуса, который, по предварительной версии, и стал виновником аварии. Водитель бензовоза выжил, но находится в тяжёлом состоянии.
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в мире, украина, ровненская область, дтп
23:43 03.05.2022
 
В Ровенской области на Украине произошло крупное ДТП, погибли 27 человек

В крупном ДТП в Ровенской области на Украине погибли 27 человек

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число погибших в крупной аварии с участием автобуса в Ровенской области Украины увеличилось до 27 человек, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на советника главы украинского МВД Антона Геращенко.
Авария произошла в Ровенской области из-за столкновения бензовоза, микроавтобуса и рейсового автобуса, после ДТП начался пожар. Ранее сообщалось о 17 погибших и 12 пострадавших.
"В ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, найдено 27 останков погибших. Из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек", - пишет издание в Telegram-канале.
Согласно информации издания, среди жертв водитель микроавтобуса, который, по предварительной версии, и стал виновником аварии. Водитель бензовоза выжил, но находится в тяжёлом состоянии.
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В миреУкраинаРовненская областьДТП
 
 
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