https://ria.ru/20220503/dtp-1786701552.html
В Ровенской области на Украине произошло крупное ДТП, погибли 27 человек
В Ровенской области на Украине произошло крупное ДТП, погибли 27 человек - РИА Новости, 03.05.2022
В Ровенской области на Украине произошло крупное ДТП, погибли 27 человек
Число погибших в крупной аварии с участием автобуса в Ровенской области Украины увеличилось до 27 человек, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T23:43
2022-05-03T23:43
2022-05-03T23:43
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ровненская область
дтп
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число погибших в крупной аварии с участием автобуса в Ровенской области Украины увеличилось до 27 человек, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на советника главы украинского МВД Антона Геращенко.Авария произошла в Ровенской области из-за столкновения бензовоза, микроавтобуса и рейсового автобуса, после ДТП начался пожар. Ранее сообщалось о 17 погибших и 12 пострадавших.Согласно информации издания, среди жертв водитель микроавтобуса, который, по предварительной версии, и стал виновником аварии. Водитель бензовоза выжил, но находится в тяжёлом состоянии.
https://ria.ru/20220502/zhertva-1786549799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ровненская область, дтп
В Ровенской области на Украине произошло крупное ДТП, погибли 27 человек
В крупном ДТП в Ровенской области на Украине погибли 27 человек