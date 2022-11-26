https://ria.ru/20221126/dtp-1834432411.html
В Узбекистане три человека погибли в ДТП с автобусом
В Узбекистане три человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.11.2022
В Узбекистане три человека погибли в ДТП с автобусом
Три человека погибли, еще 38 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Андижанской области на востоке Узбекистана,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T13:02
2022-11-26T13:02
2022-11-26T13:36
узбекистан
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андижан
андижанская область
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ТАШКЕНТ, 26 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, еще 38 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Андижанской области на востоке Узбекистана, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.По данным пресс-службы, 26 ноября на автомагистрали А-373 Ташкент-Ош-Андижан в Андижанской области столкнулись автобус Isuzu и грузовой автомобиль."В результате ДТП три человека скончались на месте и 38 получил телесные повреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.По данным УВД Андижанской области, авария, по предварительным данным, произошла в 8.10 (6.10 мск) условиях тумана, когда водитель автобуса выехал на встречную полосу движения.В Минздраве уточнили, что десять пострадавших доставлены в филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в Андижане, остальные – в центр травматологии Шахрихана (районный центр Андижанской области).
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узбекистан
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узбекистан, в мире, андижан, андижанская область
Узбекистан, В мире, Андижан, Андижанская область
13:02 26.11.2022 (обновлено: 13:36 26.11.2022)
В Узбекистане три человека погибли в ДТП с автобусом
В Узбекистане при столкновении автобуса с грузовиком погибли три человека, 38 пострадали