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В Узбекистане три человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.11.2022
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В Узбекистане три человека погибли в ДТП с автобусом
В Узбекистане три человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.11.2022
В Узбекистане три человека погибли в ДТП с автобусом
Три человека погибли, еще 38 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Андижанской области на востоке Узбекистана,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T13:02
2022-11-26T13:36
узбекистан
в мире
андижан
андижанская область
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ТАШКЕНТ, 26 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, еще 38 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Андижанской области на востоке Узбекистана, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.По данным пресс-службы, 26 ноября на автомагистрали А-373 Ташкент-Ош-Андижан в Андижанской области столкнулись автобус Isuzu и грузовой автомобиль."В результате ДТП три человека скончались на месте и 38 получил телесные повреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.По данным УВД Андижанской области, авария, по предварительным данным, произошла в 8.10 (6.10 мск) условиях тумана, когда водитель автобуса выехал на встречную полосу движения.В Минздраве уточнили, что десять пострадавших доставлены в филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в Андижане, остальные – в центр травматологии Шахрихана (районный центр Андижанской области).
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узбекистан, в мире, андижан, андижанская область
Узбекистан, В мире, Андижан, Андижанская область
13:02 26.11.2022 (обновлено: 13:36 26.11.2022)
 
В Узбекистане три человека погибли в ДТП с автобусом

В Узбекистане при столкновении автобуса с грузовиком погибли три человека, 38 пострадали

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 26 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, еще 38 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Андижанской области на востоке Узбекистана, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
По данным пресс-службы, 26 ноября на автомагистрали А-373 Ташкент-Ош-Андижан в Андижанской области столкнулись автобус Isuzu и грузовой автомобиль.
"В результате ДТП три человека скончались на месте и 38 получил телесные повреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным УВД Андижанской области, авария, по предварительным данным, произошла в 8.10 (6.10 мск) условиях тумана, когда водитель автобуса выехал на встречную полосу движения.
В Минздраве уточнили, что десять пострадавших доставлены в филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в Андижане, остальные – в центр травматологии Шахрихана (районный центр Андижанской области).
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 12:55Туризм
В Турции пассажирский автобус попал в ДТП
 
УзбекистанВ миреАндижанАндижанская область
 
 
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