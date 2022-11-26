https://ria.ru/20221126/dtp-1834432411.html

В Узбекистане три человека погибли в ДТП с автобусом

В Узбекистане три человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.11.2022

В Узбекистане три человека погибли в ДТП с автобусом

Три человека погибли, еще 38 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Андижанской области на востоке Узбекистана,... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T13:02

2022-11-26T13:02

2022-11-26T13:36

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ТАШКЕНТ, 26 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, еще 38 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Андижанской области на востоке Узбекистана, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.По данным пресс-службы, 26 ноября на автомагистрали А-373 Ташкент-Ош-Андижан в Андижанской области столкнулись автобус Isuzu и грузовой автомобиль."В результате ДТП три человека скончались на месте и 38 получил телесные повреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.По данным УВД Андижанской области, авария, по предварительным данным, произошла в 8.10 (6.10 мск) условиях тумана, когда водитель автобуса выехал на встречную полосу движения.В Минздраве уточнили, что десять пострадавших доставлены в филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в Андижане, остальные – в центр травматологии Шахрихана (районный центр Андижанской области).

https://ria.ru/20221126/dtp-1834431434.html

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андижан

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узбекистан, в мире, андижан, андижанская область