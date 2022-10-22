https://ria.ru/20221022/dtp-1825850885.html

В Индии не менее 15 человек погибли при ДТП

В Индии не менее 15 человек погибли при ДТП - РИА Новости, 22.10.2022

В Индии не менее 15 человек погибли при ДТП

Не менее 15 человек погибли и 40 получили ранения после столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в штате Мадхья-Прадеш, сообщил телеканал NDTV. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T08:39

2022-10-22T08:39

2022-10-22T08:39

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт – РИА Новости. Не менее 15 человек погибли и 40 получили ранения после столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в штате Мадхья-Прадеш, сообщил телеканал NDTV."Автобус двигался за грузовиком, и этот грузовик столкнулся с другим грузовиком, двигавшимся с противоположной стороны. Когда они остановились после столкновения, автобус врезался в них. Передние ряды автобуса были раздавлены. Полицейские бригады прибыли на место происшествия, и раненые были доставлены в больницу в кратчайшие сроки", - сказал представитель полиции города Рева Навнит Бхасин.Согласно данным полиции, автобус перевозил более 60 человек, в основном рабочих из штата Уттар-Прадеш.Главный министр Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования в связи с ДТП и обсудил состояние пострадавших с главным министром штата Мадхья-Прадеш. Адитьянатх также распорядился выдать 200 тысяч рупий ближайшим родственникам погибших и 50 тысяч рупий получившим тяжелые ранения.

https://ria.ru/20221021/ispytanie-1825816782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, авто, мадхья-прадеш, уттар-прадеш, индия