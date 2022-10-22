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В Индии не менее 15 человек погибли при ДТП - РИА Новости, 22.10.2022
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В Индии не менее 15 человек погибли при ДТП
В Индии не менее 15 человек погибли при ДТП - РИА Новости, 22.10.2022
В Индии не менее 15 человек погибли при ДТП
Не менее 15 человек погибли и 40 получили ранения после столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в штате Мадхья-Прадеш, сообщил телеканал NDTV. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T08:39
2022-10-22T08:39
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт – РИА Новости. Не менее 15 человек погибли и 40 получили ранения после столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в штате Мадхья-Прадеш, сообщил телеканал NDTV."Автобус двигался за грузовиком, и этот грузовик столкнулся с другим грузовиком, двигавшимся с противоположной стороны. Когда они остановились после столкновения, автобус врезался в них. Передние ряды автобуса были раздавлены. Полицейские бригады прибыли на место происшествия, и раненые были доставлены в больницу в кратчайшие сроки", - сказал представитель полиции города Рева Навнит Бхасин.Согласно данным полиции, автобус перевозил более 60 человек, в основном рабочих из штата Уттар-Прадеш.Главный министр Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования в связи с ДТП и обсудил состояние пострадавших с главным министром штата Мадхья-Прадеш. Адитьянатх также распорядился выдать 200 тысяч рупий ближайшим родственникам погибших и 50 тысяч рупий получившим тяжелые ранения.
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в мире, авто, мадхья-прадеш, уттар-прадеш, индия
В мире, Авто, Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш, Индия
08:39 22.10.2022
 
В Индии не менее 15 человек погибли при ДТП

В Индии не менее 15 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком, еще 40 ранены

CC BY 2.0 / meg and rahul / Скорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
CC BY 2.0 / meg and rahul /
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт – РИА Новости. Не менее 15 человек погибли и 40 получили ранения после столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в штате Мадхья-Прадеш, сообщил телеканал NDTV.
"Автобус двигался за грузовиком, и этот грузовик столкнулся с другим грузовиком, двигавшимся с противоположной стороны. Когда они остановились после столкновения, автобус врезался в них. Передние ряды автобуса были раздавлены. Полицейские бригады прибыли на место происшествия, и раненые были доставлены в больницу в кратчайшие сроки", - сказал представитель полиции города Рева Навнит Бхасин.
Согласно данным полиции, автобус перевозил более 60 человек, в основном рабочих из штата Уттар-Прадеш.
Главный министр Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования в связи с ДТП и обсудил состояние пострадавших с главным министром штата Мадхья-Прадеш. Адитьянатх также распорядился выдать 200 тысяч рупий ближайшим родственникам погибших и 50 тысяч рупий получившим тяжелые ранения.
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В миреАвтоМадхья-ПрадешУттар-ПрадешИндия
 
 
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