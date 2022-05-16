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В Индонезии в ДТП с туристическим автобусом погибли 15 путешественников - РИА Новости, 16.05.2022
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Туризм
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В Индонезии в ДТП с туристическим автобусом погибли 15 путешественников
В Индонезии в ДТП с туристическим автобусом погибли 15 путешественников - РИА Новости, 16.05.2022
В Индонезии в ДТП с туристическим автобусом погибли 15 путешественников
В Индонезии на острове Ява погибли 15 туристов, еще 16 пассажиров получили ранения и травмы после того, как их автобус врезался в рекламный щит, сообщают... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:22
2022-05-16T14:22
туризм
туризм
новости - туризм
индонезия
ява (остров)
туристы
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Индонезии на острове Ява погибли 15 туристов, еще 16 пассажиров получили ранения и травмы после того, как их автобус врезался в рекламный щит, сообщают местные СМИ.Предполагается, что водитель, перевозивший местных отдыхающих (на борту были 31 турист и гид), на рассвете уснул за рулем. Полиция проводит расследование. Однако водителя, который получил серьезные травмы, еще не допросили.Пострадавшие отправлены в четыре больницы. У большей части из них сломаны конечности.
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индонезия
ява (остров)
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туризм, новости - туризм, индонезия, ява (остров), туристы
14:22 16.05.2022
 
В Индонезии в ДТП с туристическим автобусом погибли 15 путешественников

В Индонезии в ДТП погибли 15 туристов, автобус врезался в рекламный щит

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкТуристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява
Туристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Индонезии на острове Ява погибли 15 туристов, еще 16 пассажиров получили ранения и травмы после того, как их автобус врезался в рекламный щит, сообщают местные СМИ.
Предполагается, что водитель, перевозивший местных отдыхающих (на борту были 31 турист и гид), на рассвете уснул за рулем. Полиция проводит расследование. Однако водителя, который получил серьезные травмы, еще не допросили.
Пострадавшие отправлены в четыре больницы. У большей части из них сломаны конечности.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмИндонезияЯва (остров)туристы
 
 
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