https://ria.ru/20220516/vetnam-1788754396.html

В Индонезии в ДТП с туристическим автобусом погибли 15 путешественников

В Индонезии в ДТП с туристическим автобусом погибли 15 путешественников - РИА Новости, 16.05.2022

В Индонезии в ДТП с туристическим автобусом погибли 15 путешественников

В Индонезии на острове Ява погибли 15 туристов, еще 16 пассажиров получили ранения и травмы после того, как их автобус врезался в рекламный щит, сообщают... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:22

2022-05-16T14:22

2022-05-16T14:22

туризм

туризм

новости - туризм

индонезия

ява (остров)

туристы

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Индонезии на острове Ява погибли 15 туристов, еще 16 пассажиров получили ранения и травмы после того, как их автобус врезался в рекламный щит, сообщают местные СМИ.Предполагается, что водитель, перевозивший местных отдыхающих (на борту были 31 турист и гид), на рассвете уснул за рулем. Полиция проводит расследование. Однако водителя, который получил серьезные травмы, еще не допросили.Пострадавшие отправлены в четыре больницы. У большей части из них сломаны конечности.

https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html

индонезия

ява (остров)

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, индонезия, ява (остров), туристы