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В ДТП с автобусом в Мексике погибли 14 человек - РИА Новости, 19.05.2022
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В ДТП с автобусом в Мексике погибли 14 человек
В ДТП с автобусом в Мексике погибли 14 человек - РИА Новости, 19.05.2022
В ДТП с автобусом в Мексике погибли 14 человек
Автобус с сельскохозяйственными рабочими потерял управление и врезался в стену на шоссе Тукскуэка-Ситала в штате Халиско на западе Мексики, погибли 14 человек,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T08:01
2022-05-19T08:01
в мире
мехико
мексика
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МЕХИКО, 19 мая — РИА Новости. Автобус с сельскохозяйственными рабочими потерял управление и врезался в стену на шоссе Тукскуэка-Ситала в штате Халиско на западе Мексики, погибли 14 человек, сообщила служба гражданской защиты штата."Транспортное средство направлялось в сторону Хокотепека, когда в тормозной системе, по-видимому, произошел сбой, из-за чего водитель попытался остановить транспортное средство и лобовым ударом врезался в стену на обочине дороги. В аварии 20 пострадавших... На данный момент скончались 14 человек", — говорится в сообщениях службы в Twitter.По информации спасателей, автобус по согласованию с местными властями перевозил персонал компании по производству ягод. Водитель транспортного средства скончался.На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации ЧС.
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в мире, мехико, мексика
08:01 19.05.2022
 
В ДТП с автобусом в Мексике погибли 14 человек

При аварии с автобусом в Мексике погибли 14 человек, около 20 пострадали

© РИА Новости / Лаура Домарт / Перейти в фотобанкПолицейский в защитной маске на улице Мехико
Полицейский в защитной маске на улице Мехико - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Лаура Домарт
Перейти в фотобанк
Полицейский в защитной маске на улице Мехико. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 мая — РИА Новости. Автобус с сельскохозяйственными рабочими потерял управление и врезался в стену на шоссе Тукскуэка-Ситала в штате Халиско на западе Мексики, погибли 14 человек, сообщила служба гражданской защиты штата.
"Транспортное средство направлялось в сторону Хокотепека, когда в тормозной системе, по-видимому, произошел сбой, из-за чего водитель попытался остановить транспортное средство и лобовым ударом врезался в стену на обочине дороги. В аварии 20 пострадавших... На данный момент скончались 14 человек", — говорится в сообщениях службы в Twitter.
По информации спасателей, автобус по согласованию с местными властями перевозил персонал компании по производству ягод. Водитель транспортного средства скончался.
На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации ЧС.
 
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