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При ДТП в Саудовской Аравии погибли восемь человек
При ДТП в Саудовской Аравии погибли восемь человек - РИА Новости, 23.04.2022
При ДТП в Саудовской Аравии погибли восемь человек
Восемь человек погибли, 43 пострадали в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии, сообщила газета Alriyadh. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T04:42
2022-04-23T04:42
2022-04-23T04:42
в мире
медина
мекка
саудовская аравия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Восемь человек погибли, 43 пострадали в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии, сообщила газета Alriyadh.Сообщается, что автобус перевернулся в пятницу на трассе Медина – Мекка. Глава управления Красного Полумесяца по административному округу Медина Ахмед аз-Захрани заявил, что жертвами происшествия стали восемь человек.Он добавил, что 30 пострадавших находятся в стабильном состоянии, десять получили травмы средней степени тяжести, трое – серьезные.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, медина, мекка, саудовская аравия
При ДТП в Саудовской Аравии погибли восемь человек
При ДТП в Саудовской Аравии погибли восемь человек, более 40 пострадали