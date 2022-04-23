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При ДТП в Саудовской Аравии погибли восемь человек - РИА Новости, 23.04.2022
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При ДТП в Саудовской Аравии погибли восемь человек
При ДТП в Саудовской Аравии погибли восемь человек - РИА Новости, 23.04.2022
При ДТП в Саудовской Аравии погибли восемь человек
Восемь человек погибли, 43 пострадали в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии, сообщила газета Alriyadh. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T04:42
2022-04-23T04:42
в мире
медина
мекка
саудовская аравия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Восемь человек погибли, 43 пострадали в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии, сообщила газета Alriyadh.Сообщается, что автобус перевернулся в пятницу на трассе Медина – Мекка. Глава управления Красного Полумесяца по административному округу Медина Ахмед аз-Захрани заявил, что жертвами происшествия стали восемь человек.Он добавил, что 30 пострадавших находятся в стабильном состоянии, десять получили травмы средней степени тяжести, трое – серьезные.
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в мире, медина, мекка, саудовская аравия
04:42 23.04.2022
 
При ДТП в Саудовской Аравии погибли восемь человек

При ДТП в Саудовской Аравии погибли восемь человек, более 40 пострадали

© AFP 2022 / Stringer Саудовская Аравия
Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / Stringer
Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Восемь человек погибли, 43 пострадали в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии, сообщила газета Alriyadh.
Сообщается, что автобус перевернулся в пятницу на трассе МединаМекка. Глава управления Красного Полумесяца по административному округу Медина Ахмед аз-Захрани заявил, что жертвами происшествия стали восемь человек.
Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 10:33В мире
В Турции туристический автобус попал в ДТП, россияне не пострадали
Он добавил, что 30 пострадавших находятся в стабильном состоянии, десять получили травмы средней степени тяжести, трое – серьезные.
 
В миреМединаМеккаСаудовская Аравия
 
 
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