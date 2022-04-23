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При ДТП в Саудовской Аравии погибли восемь человек

При ДТП в Саудовской Аравии погибли восемь человек - РИА Новости, 23.04.2022

При ДТП в Саудовской Аравии погибли восемь человек

Восемь человек погибли, 43 пострадали в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии, сообщила газета Alriyadh. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T04:42

2022-04-23T04:42

2022-04-23T04:42

в мире

медина

мекка

саудовская аравия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Восемь человек погибли, 43 пострадали в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии, сообщила газета Alriyadh.Сообщается, что автобус перевернулся в пятницу на трассе Медина – Мекка. Глава управления Красного Полумесяца по административному округу Медина Ахмед аз-Захрани заявил, что жертвами происшествия стали восемь человек.Он добавил, что 30 пострадавших находятся в стабильном состоянии, десять получили травмы средней степени тяжести, трое – серьезные.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/avtobus-1784039750.html

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саудовская аравия

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Максим Горбачев

в мире, медина, мекка, саудовская аравия