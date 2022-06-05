https://ria.ru/20220605/indiya-1793327140.html

В Индии погибли 25 человек при падении автобуса с паломниками в ущелье

В Индии погибли 25 человек при падении автобуса с паломниками в ущелье - РИА Новости, 05.06.2022

В Индии погибли 25 человек при падении автобуса с паломниками в ущелье

По меньшей мере 25 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии, сообщает издание India Today. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T21:00

2022-06-05T21:00

2022-06-05T21:01

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн - РИА Новости. По меньшей мере 25 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии, сообщает издание India Today.ДТП произошло в воскресенье, когда автобус, перевозивший 28 паломников из центрального индийского штата Мадхья-Прадеш, упал в ущелье по дороге в священный для индуистов город Ямунотри в Гималаях. В результате аварии погибли 25 человек.На данный момент полиция и сотрудники государственной службы реагирования на чрезвычайные происшествия (SDRF) проводят спасательную операцию.Глава министерства внутренних дел Индии Амит Шах выразил свои соболезнования в связи с гибелью паломников и добавил, что пострадавших доставили в ближайшую больницу.Глава штата Уттархкханд Пушкар Сингх Дхами приказал провести расследование происшествия.Премьер-министр Нарендра Моди объявил о выплате компенсации семьям погибших в размере 200 тысяч рупий (2,5 тысячи долларов), а пострадавшим – 50 тысяч рупий (644 доллара).

https://ria.ru/20220604/vzryv-1793208483.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220528/indiya-1791364280.html

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в мире, нарендра моди, мадхья-прадеш, гималаи, мвд индии