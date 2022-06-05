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В Индии погибли 25 человек при падении автобуса с паломниками в ущелье
В Индии погибли 25 человек при падении автобуса с паломниками в ущелье - РИА Новости, 05.06.2022
В Индии погибли 25 человек при падении автобуса с паломниками в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии, сообщает издание India Today. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T21:00
2022-06-05T21:00
2022-06-05T21:01
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн - РИА Новости. По меньшей мере 25 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии, сообщает издание India Today.ДТП произошло в воскресенье, когда автобус, перевозивший 28 паломников из центрального индийского штата Мадхья-Прадеш, упал в ущелье по дороге в священный для индуистов город Ямунотри в Гималаях. В результате аварии погибли 25 человек.На данный момент полиция и сотрудники государственной службы реагирования на чрезвычайные происшествия (SDRF) проводят спасательную операцию.Глава министерства внутренних дел Индии Амит Шах выразил свои соболезнования в связи с гибелью паломников и добавил, что пострадавших доставили в ближайшую больницу.Глава штата Уттархкханд Пушкар Сингх Дхами приказал провести расследование происшествия.Премьер-министр Нарендра Моди объявил о выплате компенсации семьям погибших в размере 200 тысяч рупий (2,5 тысячи долларов), а пострадавшим – 50 тысяч рупий (644 доллара).
https://ria.ru/20220604/vzryv-1793208483.html
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в мире, нарендра моди, мадхья-прадеш, гималаи, мвд индии
21:00 05.06.2022 (обновлено: 21:01 05.06.2022)
В Индии погибли 25 человек при падении автобуса с паломниками в ущелье
В Индии в штате Уттаракханд погибли 25 человек при падении автобуса с паломниками в ущелье