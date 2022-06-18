https://ria.ru/20220618/meksika-1796372694.html

В ДТП с автобусом в Мексике погибли девять человек

В ДТП с автобусом в Мексике погибли девять человек - РИА Новости, 18.06.2022

В ДТП с автобусом в Мексике погибли девять человек

Девять человек погибли и еще 40 получили ранения в аварии автобуса с паломниками, которые направлялись к фигуре Черного Христа из Тилы в южном штате Чиапас,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T04:12

2022-06-18T04:12

2022-06-18T04:12

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мексика

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МЕХИКО, 18 июн - РИА Новости. Девять человек погибли и еще 40 получили ранения в аварии автобуса с паломниками, которые направлялись к фигуре Черного Христа из Тилы в южном штате Чиапас, сообщила служба гражданской защиты региона.По информации местных СМИ, автобус перевозил паломников к церкви Христа в муниципалитете Тила. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего машина перевернулась."Владыка из Тилы", фигура Иисуса Христа черного цвета, по преданию является нерукотворной - в XVI веке ее обнаружили коренные жители в местной пещере Это одна из самых почитаемых святынь в регионе, а муниципалитет Тила является центром паломничества католиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220605/dtp-1793243147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мексика