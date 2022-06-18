https://ria.ru/20220618/meksika-1796372694.html
В ДТП с автобусом в Мексике погибли девять человек
В ДТП с автобусом в Мексике погибли девять человек - РИА Новости, 18.06.2022
В ДТП с автобусом в Мексике погибли девять человек
Девять человек погибли и еще 40 получили ранения в аварии автобуса с паломниками, которые направлялись к фигуре Черного Христа из Тилы в южном штате Чиапас,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T04:12
2022-06-18T04:12
2022-06-18T04:12
в мире
мексика
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МЕХИКО, 18 июн - РИА Новости. Девять человек погибли и еще 40 получили ранения в аварии автобуса с паломниками, которые направлялись к фигуре Черного Христа из Тилы в южном штате Чиапас, сообщила служба гражданской защиты региона.По информации местных СМИ, автобус перевозил паломников к церкви Христа в муниципалитете Тила. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего машина перевернулась."Владыка из Тилы", фигура Иисуса Христа черного цвета, по преданию является нерукотворной - в XVI веке ее обнаружили коренные жители в местной пещере Это одна из самых почитаемых святынь в регионе, а муниципалитет Тила является центром паломничества католиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика
В ДТП с автобусом в Мексике погибли девять человек
При аварии с автобусом в Мексике погибли погибли девять человек, около 40 пострадали
МЕХИКО, 18 июн - РИА Новости. Девять человек погибли и еще 40 получили ранения в аварии автобуса с паломниками, которые направлялись к фигуре Черного Христа из Тилы в южном штате Чиапас, сообщила служба гражданской защиты региона.
"В результате аварии 40 человек получили ранения и, к несчастью, девять погибли. Задействованы протоколы воздушного реагирования и транспортировки", - сообщили спасатели в Twitter.
По информации местных СМИ, автобус перевозил паломников к церкви Христа в муниципалитете Тила. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего машина перевернулась.
"Владыка из Тилы", фигура Иисуса Христа черного цвета, по преданию является нерукотворной - в XVI веке ее обнаружили коренные жители в местной пещере Это одна из самых почитаемых святынь в регионе, а муниципалитет Тила является центром паломничества католиков.