https://ria.ru/20221215/chirkov-1838835221.html

Биография Сергея Чиркова

Биография Сергея Чиркова - РИА Новости, 15.12.2022

Биография Сергея Чиркова

Сергей Александрович Чирков родился 9 октября 1978 года в Москве. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:16

2022-12-15T12:16

2022-12-15T12:16

справки

сергей чирков

москва

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Сергей Александрович Чирков родился 9 октября 1978 года в Москве.В 2000 году окончил Московскую государственную академию водного транспорта (юриспруденция). В 2003 году – Академию труда и социальных отношений. В 2005 году окончил программу MBA в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова). В 2021 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации с присвоением квалификации "Руководитель цифровой трансформации". Кандидат юридических наук. В период с 1999 по 2000 год работал на различных должностях в Фонде социального страхования Российской Федерации.В 2001 году начал работать в Пенсионном фонде Российской Федерации (ПФР), занимал должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав.В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей ПФР.С июля 2012 года занимал должность начальника департамента организации назначения и выплаты пенсий ПФР.В июле 2018 года был назначен заместителем председателя правления ПФР.С 30 июля 2022 года – временно исполняющий обязанности председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации. 14 декабря 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования. Единый Фонд пенсионного и социального страхования начнет работу 1 января 2023 года. Новая структура – результат объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.Сергей Чирков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016). Отмечен Благодарностями президента России и правительства РФ. Имеет ведомственные награды.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сергей чирков, москва