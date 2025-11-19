https://ria.ru/20251119/sotsfond-2055926178.html
В Соцфонде рассказали, как получить электронное удостоверение пенсионера
россия
Новости
В Соцфонде рассказали, как получить электронное удостоверение пенсионера
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Пенсионерам в России автоматически выдают электронное удостоверение, оно находится в личном кабинете на Госуслугах, рассказали РИА Новости в Соцфонде.
"QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах. Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии", - говорится в заявлении.
При этом пластиковые удостоверения, уже выданные ранее, тоже действительны, менять их не надо. Получить карточку по-прежнему можно в клиентской службе фонда или МФЦ.
Глава Социального фонда Сергей Чирков назвал введение онлайн-удостоверений частью работы по созданию единых цифровых профилей льготных категорий россиян.