Соцфонд окажет помощь пострадавшим при теракте в Херсонской области

"В связи с террористическим актом в центральном аппарате Соцфонда оперативно создана рабочая группа по оказанию помощи пострадавшим и их близким. Фонд готов оказать все необходимые меры поддержки, включая выплаты по больничным листам и страхованию от несчастных случаев, пособие на погребение, а также пенсии по случаю потери кормильца", - говорится в сообщении.