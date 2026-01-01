Соцфонд окажет помощь пострадавшим при теракте в Херсонской области

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Социальный фонд РФ окажет помощь пострадавшим в результате террористической атаки ВСУ в Херсонской области в новогоднюю ночь, сообщается в Telegram-канале Соцфонда России.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонскойобласти в результате атаки ВСУ.
"В связи с террористическим актом в центральном аппарате Соцфонда оперативно создана рабочая группа по оказанию помощи пострадавшим и их близким. Фонд готов оказать все необходимые меры поддержки, включая выплаты по больничным листам и страхованию от несчастных случаев, пособие на погребение, а также пенсии по случаю потери кормильца", - говорится в сообщении.
Уточняется, что председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков дал поручение в кратчайшие сроки обеспечить все положенные выплаты россиянам. Для оперативного решения вопросов работает горячая линия Отделения Соцфонда по Херсонской области: +7 978 729-35-51, +7 978 760-34-02.