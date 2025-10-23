https://ria.ru/20251023/chirkovyj-2049992869.html
В Соцфонде рассказали о росте среднего размера страховой пенсии
В Соцфонде рассказали о росте среднего размера страховой пенсии - РИА Новости, 23.10.2025
В Соцфонде рассказали о росте среднего размера страховой пенсии
Средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году увеличится почти на две тысячи рублей, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T09:26:00+03:00
2025-10-23T09:26:00+03:00
2025-10-23T09:59:00+03:00
общество
россия
сергей чирков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3a8e115570af8f80e2c548e11abcc9.jpg
https://ria.ru/20250911/pensiya-2041080103.html
https://ria.ru/20250918/pensiya-2042596992.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fb9187f0fc06cc15803a7d3b7460a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей чирков, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Чирков, Госдума РФ
В Соцфонде рассказали о росте среднего размера страховой пенсии
В 2026 году средний размер пенсии по старости вырастет на две тысячи рублей
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году увеличится почти на две тысячи рублей, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков.
"Повышение коснется выплат более 38 миллионам человек. В результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей и составит 27,7 тысячи рублей", — сказал он, выступая в Госдуме
.
По словам Чиркова, в следующем году на страховые пенсии направят почти 11,9 триллиона рублей. Проиндексируют пенсии на 7,6 процента, что выше уровня инфляции.
Накануне министр финансов Антон Силуанов рассказал на пленарном заседании Госдумы, что в следующем году проиндексируют пенсии работающих и неработающих пенсионеров, выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал. Пенсии повысят с 1 января, это объединит две индексации: по уровню инфляции и прогнозируемый рост зарплат.
Страховую пенсию по завершении пенсионной реформы будут выплачивать женщинам с 60 лет и мужчинам с 65. Для ее получения нужно иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.