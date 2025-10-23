В Соцфонде рассказали о росте среднего размера страховой пенсии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году увеличится почти на две тысячи рублей, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков.

"Повышение коснется выплат более 38 миллионам человек. В результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей и составит 27,7 тысячи рублей", — сказал он, выступая в Госдуме

По словам Чиркова, в следующем году на страховые пенсии направят почти 11,9 триллиона рублей. Проиндексируют пенсии на 7,6 процента, что выше уровня инфляции.

Накануне министр финансов Антон Силуанов рассказал на пленарном заседании Госдумы, что в следующем году проиндексируют пенсии работающих и неработающих пенсионеров, выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал. Пенсии повысят с 1 января, это объединит две индексации: по уровню инфляции и прогнозируемый рост зарплат.