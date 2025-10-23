Рейтинг@Mail.ru
09:26 23.10.2025 (обновлено: 09:59 23.10.2025)
В Соцфонде рассказали о росте среднего размера страховой пенсии
Средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году увеличится почти на две тысячи рублей, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков. РИА Новости, 23.10.2025
общество, россия, сергей чирков, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Чирков, Госдума РФ
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году увеличится почти на две тысячи рублей, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков.
"Повышение коснется выплат более 38 миллионам человек. В результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей и составит 27,7 тысячи рублей", — сказал он, выступая в Госдуме.
По словам Чиркова, в следующем году на страховые пенсии направят почти 11,9 триллиона рублей. Проиндексируют пенсии на 7,6 процента, что выше уровня инфляции.
Накануне министр финансов Антон Силуанов рассказал на пленарном заседании Госдумы, что в следующем году проиндексируют пенсии работающих и неработающих пенсионеров, выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал. Пенсии повысят с 1 января, это объединит две индексации: по уровню инфляции и прогнозируемый рост зарплат.
Страховую пенсию по завершении пенсионной реформы будут выплачивать женщинам с 60 лет и мужчинам с 65. Для ее получения нужно иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.
ОбществоРоссияСергей ЧирковГосдума РФ
 
 
