https://ria.ru/20260331/vyplaty-2083912371.html
Соцфонд в апреле начнет перечислять выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы
Социальный фонд РФ в апреле начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе
общество
россия
ссср
эстония
сергей чирков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082763011_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_081772a7f495b0987fb3bd1638595aaa.jpg
https://ria.ru/20260330/gosduma-2083822913.html
https://ria.ru/20260330/podmoskove-2083671602.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082763011_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fabcd0f918d865a52ffc90885393a20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Социальный фонд РФ в апреле начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"Социальный фонд в апреле начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая, каждому ветерану средства будут доставлены банками и почтой по своему графику", - говорится в сообщении.
Уточняется, что выплата составляет 10 тысяч рублей и предоставляется тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной.
Согласно указу о ежегодной выплате, ее устанавливают ветеранам, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий. Помимо этого, выплату предоставляют за участие в боевых операциях в ходе Великой Отечественной, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по некоторым другим основаниям.
В соответствии с указом, правом на выплату пользуются не только ветераны в России
, но и участники Великой Отечественной войны, проживающие в прибалтийских государствах – бывших республиках СССР
: Эстонии
, Латвии
и Литве
.
По словам председателя Социального фонда РФ Сергея Чиркова
, ни самим ветеранам, ни их близким не надо никуда обращаться или подавать какие-либо заявления для того, чтобы получить средства, - выплату беззаявительно перечислят в апреле или мае на основании имеющихся у фонда данных.