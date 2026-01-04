В Соцфонде рассказали об оформлении доступа к больничным для самозанятых

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более тысячи самозанятых работников оформили доступ к оплачиваемым больничным за первые четыре дня с момента приема заявлений в России, сообщили РИА Новости в Социальном фонде РФ.

Эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых работников начался в России в 2026 году. Участие в нём позволит получать пособия по временной нетрудоспособности, как штатные сотрудники. Для этого необходимо зарегистрироваться в Соцфонде, выбрать размер страхового взноса (35 000 или 50 000 рублей в год) и начать его уплату.

"Всего за первые четыре дня с момента старта приёма заявлений на добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности в систему вступили более тысячи плательщиков налога на профессиональный доход. По оперативным данным Фонда, на текущий момент подано 1121 заявление от самозанятых, желающих получить право на оплачиваемый больничный", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все поступившие заявления были поданы в электронном виде через мобильное приложение "Мой налог".

"Уже через полгода регулярной уплаты взносов первые участники эксперимента получат полноценное право на больничный, который будет оплачен, исходя из выбранного ими страхового обеспечения", — подчеркнул глава Соцфонда РФ Сергей Чирков