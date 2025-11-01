https://ria.ru/20251101/sotsfond-2052396268.html
Соцфонд досрочно перечислил часть пособий перед праздниками
Соцфонд досрочно перечислил часть пособий перед праздниками
Социальный фонд России в субботу досрочно перечислил пенсии и пособия, выплата которых выпадала на ноябрьские праздники, их получили около 17 миллионов россиян, РИА Новости, 01.11.2025
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Социальный фонд России в субботу досрочно перечислил пенсии и пособия, выплата которых выпадала на ноябрьские праздники, их получили около 17 миллионов россиян, сообщил РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков.
"Пенсию за ноябрь досрочно перечислили на карты россиян. Выплаты пришли пенсионерам, которым средства обычно поступают 3 и 4 числа. Доставка пенсий через банки с 5 ноября возобновится по стандартному графику", - сказал Чирков
.
Он отметил, что общее число получателей этих выплат около 17 миллионов человек, из них пенсии выплатили более 9 миллионам человек, страховые выплаты в связи с несчастными случаями — более 45 тысячам человек, а единое пособие и другие выплаты семьям с детьми – порядка 7,9 миллиона человек.
Он отметил, что досрочная выплата распространяется на все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, по старости и по инвалидности. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого. При этом те, кто получает пенсию или детские выплаты через "Почту России
", смогут получить их от почтальона или в кассе почтового отделения с 3 по 25 ноября.
"Первого ноября были произведены также выплаты семьям с детьми - единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года и пособие на первого ребенка до 3 лет. Беременные женщины, оформившие единое пособие, и семьи призывников тоже получили средства", - добавил Чирков.