Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд досрочно перечислил часть пособий перед праздниками - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 01.11.2025 (обновлено: 18:53 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/sotsfond-2052396268.html
Соцфонд досрочно перечислил часть пособий перед праздниками
Соцфонд досрочно перечислил часть пособий перед праздниками - РИА Новости, 01.11.2025
Соцфонд досрочно перечислил часть пособий перед праздниками
Социальный фонд России в субботу досрочно перечислил пенсии и пособия, выплата которых выпадала на ноябрьские праздники, их получили около 17 миллионов россиян, РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T18:38:00+03:00
2025-11-01T18:53:00+03:00
россия
сергей чирков
почта россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg
https://ria.ru/20251011/sotsfond-2047648043.html
https://ria.ru/20251024/posobie-2050241773.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_546:0:3275:2047_1920x0_80_0_0_e9e27e5fb054b85034e9e43647e15927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей чирков, почта россии, общество
Россия, Сергей Чирков, Почта России, Общество
Соцфонд досрочно перечислил часть пособий перед праздниками

Около 17 миллионов россиян досрочно получили ноябрьские пенсии и пособия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Социальный фонд России в субботу досрочно перечислил пенсии и пособия, выплата которых выпадала на ноябрьские праздники, их получили около 17 миллионов россиян, сообщил РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков.
"Пенсию за ноябрь досрочно перечислили на карты россиян. Выплаты пришли пенсионерам, которым средства обычно поступают 3 и 4 числа. Доставка пенсий через банки с 5 ноября возобновится по стандартному графику", - сказал Чирков.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
НПФ перечислят в Соцфонд почти восемь миллиардов рублей
11 октября, 02:20
Он отметил, что общее число получателей этих выплат около 17 миллионов человек, из них пенсии выплатили более 9 миллионам человек, страховые выплаты в связи с несчастными случаями — более 45 тысячам человек, а единое пособие и другие выплаты семьям с детьми – порядка 7,9 миллиона человек.
Он отметил, что досрочная выплата распространяется на все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, по старости и по инвалидности. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого. При этом те, кто получает пенсию или детские выплаты через "Почту России", смогут получить их от почтальона или в кассе почтового отделения с 3 по 25 ноября.
"Первого ноября были произведены также выплаты семьям с детьми - единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года и пособие на первого ребенка до 3 лет. Беременные женщины, оформившие единое пособие, и семьи призывников тоже получили средства", - добавил Чирков.
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году
24 октября, 01:48
 
РоссияСергей ЧирковПочта РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала