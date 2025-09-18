Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд отчитался о выплате пособий при рождении ребенка с начала года - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/tysjachi-2042624938.html
Соцфонд отчитался о выплате пособий при рождении ребенка с начала года
Соцфонд отчитался о выплате пособий при рождении ребенка с начала года - РИА Новости, 18.09.2025
Соцфонд отчитался о выплате пособий при рождении ребенка с начала года
Всего 750 тысяч пособий при рождении ребенка выплатили в Социальном фонде России с начала этого года, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T07:34:00+03:00
2025-09-18T07:34:00+03:00
общество
россия
сергей чирков
социальный фонд россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987709374_0:365:2730:1901_1920x0_80_0_0_0b67b4327c2c802a6fac928f66fb8fe1.jpg
СИРИУС, 18 сен - РИА Новости. Всего 750 тысяч пособий при рождении ребенка выплатили в Социальном фонде России с начала этого года, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "С начала года мы выплатили 750 тысяч пособий", - сказал Чирков. Он уточнил, что из них 600 тысяч мам состоят в трудовых отношениях, а пособия выплачивались за счет социального страхования. Еще 150 тысяч пособий выплачено мамам, которые не работали на момент рождения ребенка.
https://ria.ru/20250918/posobie-2042623036.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987709374_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8dfb2c80dc52855000bef6b966837037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей чирков, социальный фонд россии
Общество, Россия, Сергей Чирков, Социальный фонд России
Соцфонд отчитался о выплате пособий при рождении ребенка с начала года

Соцфонде сообщил о выплате 750 тысяч пособий при рождении ребенка с начала года

© iStock.com / FascinadoraРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© iStock.com / Fascinadora
Рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 18 сен - РИА Новости. Всего 750 тысяч пособий при рождении ребенка выплатили в Социальном фонде России с начала этого года, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"С начала года мы выплатили 750 тысяч пособий", - сказал Чирков.
Он уточнил, что из них 600 тысяч мам состоят в трудовых отношениях, а пособия выплачивались за счет социального страхования. Еще 150 тысяч пособий выплачено мамам, которые не работали на момент рождения ребенка.
Девушка держит тест на определение беременности с положительным результатом - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Студентки направили в Соцфонд три тысячи заявок на пособие по беременности
07:04
 
ОбществоРоссияСергей ЧирковСоциальный фонд России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала