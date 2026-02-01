Соцфонд проиндексировал социальные выплаты и страховые пособия

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Социальный фонд России проиндексировал более 40 социальных выплат и страховых пособий, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

"Социальный фонд с 1 февраля проиндексировал ряд социальных выплат – всего более 40 видов различных пособий и мер поддержки. Самая многочисленная категория, кому в феврале были повышены средства, – это получатели ежемесячных денежных выплат. Среди них ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, Герои России и Герои Труда, а также граждане с инвалидностью, чернобыльцы и другие", - сказал председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков , чьи слова приводит пресс-служба.

В пресс-службе уточнили, что ежемесячная выплата инвалидам выросла до 6,2 тысячи рублей в зависимости от группы. Выплата Героям Труда составила 76,5 тысяч рублей, а Героям России и СССР — свыше 103 тысяч рублей.

Также был проиндексирован материнский капитал. Выплата на первого ребенка увеличилась на 37 тысяч рублей и составила почти 729 тысяч. На второго ребенка размер сертификата составил 963 тысячи рублей, а доплата за второго ребенка при получении выплаты на первого превысила 234 тысячи. До 11 563 рублей возросло пособие по уходу за ребенком-инвалидом.

"В ходе индексации разные социальные группы получают соразмерное увеличение своих выплат, независимо от обстоятельств, в связи с которыми установлены льготы: получение инвалидности, появление в семье детей, участие в боевых действиях и так далее", - отметил Чирков.

Глава Соцфонда подчеркнул, что все выплаты проиндексированы автоматически, россиянам никуда не нужно обращаться. Он также уточнил, что 3 февраля граждане смогут получить единые пособия, которые были увеличены в январе.