Студентки направили в Соцфонд три тысячи заявок на пособие по беременности

07:04 18.09.2025 (обновлено: 09:16 18.09.2025)
СИРИУС, 18 сен — РИА Новости. С 1 сентября поступило около трех тысяч заявок от студенток очной формы обучения на получение пособия по беременности и родам, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков."К нам уже за две недели поступило порядка трех тысяч заявлений от девушек. Мы их рассматриваем, назначаем. Будем очень рады, если эта тема будет активно развиваться", — сказал Чирков.Он напомнил, что с 1 сентября Социальному фонду поручили новую функцию по выплате пособия по беременности и родам студенткам на очном обучении. Президент России Владимир Путин 23 июля подписал закон, согласно которому с осени эта выплата выросла до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Средний размер пособия составит 90 202 рубля.
© iStock.com / Vera_PetruninaДевушка держит тест на определение беременности с положительным результатом
Девушка держит тест на определение беременности с положительным результатом . Архивное фото
