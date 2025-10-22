В Соцфонде рассказали о росте пенсий женщин с пятью и более детьми

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пенсии женщин с пятью и более детьми в следующем году вырастут в среднем почти на две тысячи рублей в результате перерасчета страховой пенсии с учетом периодов ухода за всеми детьми, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.