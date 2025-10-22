Рейтинг@Mail.ru
В Соцфонде рассказали о росте пенсий женщин с пятью и более детьми
15:42 22.10.2025 (обновлено: 08:51 23.10.2025)
В Соцфонде рассказали о росте пенсий женщин с пятью и более детьми
В Соцфонде рассказали о росте пенсий женщин с пятью и более детьми - РИА Новости, 23.10.2025
В Соцфонде рассказали о росте пенсий женщин с пятью и более детьми
Пенсии женщин с пятью и более детьми в следующем году вырастут в среднем почти на две тысячи рублей в результате перерасчета страховой пенсии с учетом периодов... РИА Новости, 23.10.2025
общество, россия, сергей чирков, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Чирков, Госдума РФ
В Соцфонде рассказали о росте пенсий женщин с пятью и более детьми

Пенсии женщин с пятью и более детьми вырастут почти на две тысячи рублей

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пенсии женщин с пятью и более детьми в следующем году вырастут в среднем почти на две тысячи рублей в результате перерасчета страховой пенсии с учетом периодов ухода за всеми детьми, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"В будущем году предусмотрен перерасчет страховой пенсии женщинам за периоды ухода, за всеми детьми, которые у них были... По предварительным оценкам, перерасчет получит более 470 тысяч женщин… При этом пенсия таких женщин в среднем увеличится почти на две тысячи рублей", - сказал Чирков во время пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что в следующем году расходы на эти цели составят 10,9 миллиарда рублей.
Глава Соцфонда рассказал, когда начнут начислять проиндексированную пенсию
24 октября 2024, 16:14
ОбществоРоссияСергей ЧирковГосдума РФ
 
 
