https://ria.ru/20260110/pensii-2067072731.html
Соцфонд пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей
Соцфонд пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей - РИА Новости, 10.01.2026
Соцфонд пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей
Социальный фонд России пересчитал пенсии для 400 тысяч российских матерей, которые воспитали пятерых и более детей, сообщили РИА Новости в фонде. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T04:07:00+03:00
2026-01-10T04:07:00+03:00
2026-01-10T04:07:00+03:00
общество
россия
сергей чирков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961753130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ff04bd6cd01be435ab27da6852f11cc.jpg
https://ria.ru/20260107/pensiya-2066684662.html
https://ria.ru/20260108/pensiya-2066822881.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961753130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6d41eea99a43a3d1dee0cbfac2fe833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей чирков
Общество, Россия, Сергей Чирков
Соцфонд пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей
РИА Новости: Соцфонд пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Социальный фонд России пересчитал пенсии для 400 тысяч российских матерей, которые воспитали пятерых и более детей, сообщили РИА Новости в фонде.
С 1 января 2026 года в России
сняли ограничения на учет в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Так, теперь мама, которая ухаживала за пятью и более детьми, может пересчитать размер своей пенсии. Ранее в стаж шли только периоды ухода за четырьмя детьми - суммарно не более шести лет.
"Социальный фонд России продолжает масштабную работу по повышению пенсий матерям, воспитавшим пять и более детей. На сегодняшний день перерасчет проведен уже в отношении 400 тысяч женщин. Работа ведется в приоритетном порядке, в том числе в праздничные дни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основную часть пенсий пересчитали проактивно без подачи заявления. Глава Соцфонда Сергей Чирков
объяснил, что для этого сотрудники отделений формировали списки многодетных матерей, которые имеют право на повышение пенсии, на основании имеющихся данных.
Россиянки, которые еще не давали согласия на перерасчет или не обращались сами, могут сделать это через личный кабинет на портале "Госуслуги" или клиентскую службу Соцфонда, уточнили в пресс-службе. Тем, кто выходит на пенсию после 1 января этого года, периоды ухода зачтут автоматически.