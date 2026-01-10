Соцфонд пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Социальный фонд России пересчитал пенсии для 400 тысяч российских матерей, которые воспитали пятерых и более детей, сообщили РИА Новости в фонде.

С 1 января 2026 года в России сняли ограничения на учет в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Так, теперь мама, которая ухаживала за пятью и более детьми, может пересчитать размер своей пенсии. Ранее в стаж шли только периоды ухода за четырьмя детьми - суммарно не более шести лет.

"Социальный фонд России продолжает масштабную работу по повышению пенсий матерям, воспитавшим пять и более детей. На сегодняшний день перерасчет проведен уже в отношении 400 тысяч женщин. Работа ведется в приоритетном порядке, в том числе в праздничные дни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основную часть пенсий пересчитали проактивно без подачи заявления. Глава Соцфонда Сергей Чирков объяснил, что для этого сотрудники отделений формировали списки многодетных матерей, которые имеют право на повышение пенсии, на основании имеющихся данных.