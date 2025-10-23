Семьи с детьми получат ноябрьские выплаты досрочно

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Семьи с детьми в России получат ноябрьские выплаты досрочно, это позволит им подготовиться к праздникам, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Отмечается, во большинство родителей получат выплаты за октябрь 1 ноября. Перед праздниками на счета поступят единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и пособие на первого ребенка до 3 лет.