09:10 23.10.2025
Семьи с детьми получат ноябрьские выплаты досрочно
общество
россия
сергей чирков
россия
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
общество, россия, сергей чирков
Общество, Россия, Сергей Чирков
Семьи с детьми получат ноябрьские выплаты досрочно

Семьи с детьми получат ноябрьские выплаты досрочно для подготовки к праздникам

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Семьи с детьми в России получат ноябрьские выплаты досрочно, это позволит им подготовиться к праздникам, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"В преддверии праздников для семей с детьми особенно важна своевременная финансовая поддержка. Принято решение перечислить ноябрьские выплаты досрочно, чтобы родители могли спокойно и без лишней суеты подготовиться к выходным дням", – передаются слова Чиркова в телеграм-канале фонда.
Отмечается, во большинство родителей получат выплаты за октябрь 1 ноября. Перед праздниками на счета поступят единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и пособие на первого ребенка до 3 лет.
"Выплаты также получат беременные женщины, оформившие единое пособие, и семьи призывников", - уточнили в сообщении.
Банкноты - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и детских пособий
15 октября, 05:17
 
