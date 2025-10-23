https://ria.ru/20251023/rossija-2049989505.html
Семьи с детьми получат ноябрьские выплаты досрочно
Семьи с детьми получат ноябрьские выплаты досрочно - РИА Новости, 23.10.2025
Семьи с детьми получат ноябрьские выплаты досрочно
Семьи с детьми в России получат ноябрьские выплаты досрочно, это позволит им подготовиться к праздникам, сообщил председатель Социального фонда России Сергей... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T09:10:00+03:00
2025-10-23T09:10:00+03:00
2025-10-23T09:10:00+03:00
общество
россия
сергей чирков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005795856_0:548:2395:1895_1920x0_80_0_0_7d7df94c229bf9f075c87c3b1b382d1a.jpg
https://ria.ru/20251015/vyplaty-2048297728.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005795856_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_aa2d8f6c6003366c0bcfa4e03400f012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей чирков
Общество, Россия, Сергей Чирков
Семьи с детьми получат ноябрьские выплаты досрочно
Семьи с детьми получат ноябрьские выплаты досрочно для подготовки к праздникам
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Семьи с детьми в России получат ноябрьские выплаты досрочно, это позволит им подготовиться к праздникам, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"В преддверии праздников для семей с детьми особенно важна своевременная финансовая поддержка. Принято решение перечислить ноябрьские выплаты досрочно, чтобы родители могли спокойно и без лишней суеты подготовиться к выходным дням", – передаются слова Чиркова
в телеграм-канале
фонда.
Отмечается, во большинство родителей получат выплаты за октябрь 1 ноября. Перед праздниками на счета поступят единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и пособие на первого ребенка до 3 лет.
"Выплаты также получат беременные женщины, оформившие единое пособие, и семьи призывников", - уточнили в сообщении.