Соцфонд проактивно назначит выплаты блокадникам Ленинграда

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Назначение выплат россиянам, которые получат знак "Жителя блокадного Ленинграда" и льготы по новому закону, проведут беззаявительно, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон об отмене временных ограничений для получения знака "Житель блокадного Ленинграда". Теперь статус жителя блокадного Ленинграда будет присвоен прожившим в нем даже в течение одного дня. Вместе с ним предоставляется пакет льгот, аналогичный мерам поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

"Соцфонд применяет проактивный подход при назначении выплат блокадникам Ленинграда по новому закону… Еще до вступления в силу закона Санкт-Петербурга, который упростил процедуру получения знака "Жителю блокадного Ленинграда", все отделения СФР получили подробные инструкции по работе с гражданами и органами соцзащиты. Были сформированы предварительные списки получателей пенсий от СФР, которые потенциально подпадают под действие нового правового регулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Соцфонд сформировал списки из родившихся в блокадном Ленинграде 641 пенсионера, которые теперь смогут впервые получить удостоверение. Кроме того, комитет по социальной политике Санкт-Петербурга составил перечень из 1170 граждан, проживавших в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев.