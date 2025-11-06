Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд проактивно назначит выплаты блокадникам Ленинграда - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/leningrad-2053123975.html
Соцфонд проактивно назначит выплаты блокадникам Ленинграда
Соцфонд проактивно назначит выплаты блокадникам Ленинграда - РИА Новости, 06.11.2025
Соцфонд проактивно назначит выплаты блокадникам Ленинграда
Назначение выплат россиянам, которые получат знак "Жителя блокадного Ленинграда" и льготы по новому закону, проведут беззаявительно, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T09:05:00+03:00
2025-11-06T09:05:00+03:00
общество
ленинград
санкт-петербург
россия
александр беглов
сергей чирков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001757770_0:123:2190:1355_1920x0_80_0_0_b7e1c3db53f40e27cecf1eaef4ef7664.jpg
https://ria.ru/20251003/peterburg-2046253553.html
https://ria.ru/20250126/armeniya-1995581495.html
ленинград
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001757770_111:0:2080:1477_1920x0_80_0_0_5c93a5523b423aa817b770ab1a7beae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, санкт-петербург, россия, александр беглов, сергей чирков
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Сергей Чирков
Соцфонд проактивно назначит выплаты блокадникам Ленинграда

Соцфонд проактивно назначит выплаты блокадникам Ленинграда по новому закону

© РИА Новости / Александр СуховЖенщина достает из кошелька деньги
Женщина достает из кошелька деньги - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
Женщина достает из кошелька деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Назначение выплат россиянам, которые получат знак "Жителя блокадного Ленинграда" и льготы по новому закону, проведут беззаявительно, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон об отмене временных ограничений для получения знака "Житель блокадного Ленинграда". Теперь статус жителя блокадного Ленинграда будет присвоен прожившим в нем даже в течение одного дня. Вместе с ним предоставляется пакет льгот, аналогичный мерам поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Петербурге отменили временные ограничения для получения знака блокадника
3 октября, 18:01
"Соцфонд применяет проактивный подход при назначении выплат блокадникам Ленинграда по новому закону… Еще до вступления в силу закона Санкт-Петербурга, который упростил процедуру получения знака "Жителю блокадного Ленинграда", все отделения СФР получили подробные инструкции по работе с гражданами и органами соцзащиты. Были сформированы предварительные списки получателей пенсий от СФР, которые потенциально подпадают под действие нового правового регулирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Соцфонд сформировал списки из родившихся в блокадном Ленинграде 641 пенсионера, которые теперь смогут впервые получить удостоверение. Кроме того, комитет по социальной политике Санкт-Петербурга составил перечень из 1170 граждан, проживавших в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев.
"Проактивный подход - это когда мы сами выходим на связь с людьми, объясняем их права и помогаем получить максимум от всех доступных мер поддержки. Каждый человек должен понять, какие варианты выплат ему доступны сейчас и как они изменятся в будущем, чтобы принять осознанное решение", - передаются в сообщении слова главы Соцфонда Сергея Чиркова.
Акция памяти Блокадный хлеб в Ванадзоре, Армения - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В Армении прошла акция памяти к годовщине снятия блокады Ленинграда
26 января, 19:01
 
ОбществоЛенинградСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловСергей Чирков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала