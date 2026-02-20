Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд предоставляет почти 30 мер социальной поддержки бойцам СВО
04:23 20.02.2026
Соцфонд предоставляет почти 30 мер социальной поддержки бойцам СВО
Соцфонд предоставляет почти 30 мер социальной поддержки бойцам СВО - РИА Новости, 20.02.2026
Соцфонд предоставляет почти 30 мер социальной поддержки бойцам СВО
Социальный фонд России предоставляет почти 30 мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. РИА Новости, 20.02.2026
Россия, Сергей Чирков
Соцфонд предоставляет почти 30 мер социальной поддержки бойцам СВО

Отделение Социального фонда России
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Социальный фонд России предоставляет почти 30 мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"С начала специальной военной операции СФР выстроил комплексную систему поддержки для участников СВО и членов их семей. Сегодня она охватывает до 28 различных направлений — от обеспечения технических средств реабилитации до пенсионных льгот", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во время выполнения боевых задач фонд поддерживает беременных жен мобилизованных. Так, они имеют право на получение разовой выплаты. Кроме того, ежемесячно выплачивается пособие на ребенка. Также Соцфонд в льготном порядке оформляет женам призывников единое пособие по беременности и на детей до 17 лет.
В пресс-службе напомнили, что участники боевых действий могут получать услуги и выплаты фонда на этапе участия в СВО. Так, в случае присвоения статуса ветерана боевых действий, военнослужащие имеют право на ежемесячную денежную выплату.
"Для нас это является не просто исполнением законодательства, а делом чести, потому что мы стараемся представлять нашим героям меры социальной поддержки быстро, оперативно, качественно, фактически проактивно", - сказал председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.
Там подчеркнули, что при получении инвалидности участники боевых действий имеют право на бесплатные средства реабилитации. А при наличии медицинских показаний ветеранам СВО гарантированы реабилитации и санаторное лечение.
"Один из самых важных проектов для ребят, которые вернулись с фронта, – это, конечно же, реабилитация в наших центрах реабилитации фонда. За прошлый год мы оздоровили более 19 тысяч наших героев. Улучшение здоровья произошло у 92% тех, кто проходил санаторно-курортное лечение, и у 100%, кто проходил медицинскую реабилитацию", - уточнил Чирков.
По его словам, финансирование, выделяемое фонду, возрастет на 1,2 миллиарда рублей в этом году, что позволит оздоровить более 22 тысяч участников СВО.
Отмечается, что демобилизованные участники боевых действий могут получить проездные билеты. Так, с начала года их получили около 2 тысяч ветеранов СВО.
Кроме того, за участие в боевых действиях стаж и коэффициенты для пенсии учитываются в двойном размере.
