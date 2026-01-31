Соцфонд завершил перерасчет пенсий для всех многодетных матерей

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Социальный фонд России завершил работу по повышению пенсий всем женщинам, воспитавшим пять и более детей, рассказал РИА Новости глава Соцфонда РФ Сергей Чирков.

"Специалисты отделений фонда в декабре и январе инициативно работали с многодетными мамами, которые после изменения закона имеют право на более высокую пенсию... Благодаря этому удалось добиться полного охвата всех женщин, воспитавших пять и более детей, чтобы провести им положенный перерасчет. Сейчас эта работа практически полностью завершена", - отметил глава Социального фонда Сергей Чирков ..

Глава Соцфонда отметил, что с этого года вступил в действие закон, согласно которому уход за всеми детьми учитывается в стаж без ограничений. По правилам, действовавшим ранее, в стаж засчитывалось максимум шесть лет, то есть уход за четырьмя детьми.