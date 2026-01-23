Анохин и Чирков обсудили задачи работы Соцфонда России в Смоленской области

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Смоленской областью и Социальным фондом России, направленное на расширение возможностей для реализации социальных инициатив, подписали по итогам рабочей встречи губернатор региона Василий Анохин и председатель СФР Сергей Чирков, сообщил Анохин на своей странице в соцсетях.

Анохин напомнил, что в Смоленске работает клиентское отделение Фонда. Сегодня в регионе пенсии получают свыше 276 тысяч человек, более 37 тысяч семей – пособия более чем на 62 тысячи детей. Кроме того, в области организован федеральный контакт-центр. Его сотрудники круглосуточно принимают звонки жителей не только из Смоленской области, но и из Москвы и Московской области. В 2025 году операторы первой линии обработали более 2,5 миллионов обращений.