Анохин и Чирков обсудили задачи работы Соцфонда России в Смоленской области
Смоленская область
Смоленская область
 
19:54 23.01.2026
Анохин и Чирков обсудили задачи работы Соцфонда России в Смоленской области
Анохин и Чирков обсудили задачи работы Соцфонда России в Смоленской области - РИА Новости, 23.01.2026
Анохин и Чирков обсудили задачи работы Соцфонда России в Смоленской области
Соглашение о сотрудничестве между Смоленской областью и Социальным фондом России, направленное на расширение возможностей для реализации социальных инициатив,... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:54:00+03:00
2026-01-23T19:54:00+03:00
смоленская область
смоленская область
смоленск
сергей чирков
россия
василий анохин
смоленская область
смоленск
россия
Анохин и Чирков обсудили задачи работы Соцфонда России в Смоленской области

Смоленская область и Соцфонд России заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Смоленской областью и Социальным фондом России, направленное на расширение возможностей для реализации социальных инициатив, подписали по итогам рабочей встречи губернатор региона Василий Анохин и председатель СФР Сергей Чирков, сообщил Анохин на своей странице в соцсетях.
На встрече, в частности, обсуждались возможности развития цифрового формата оказания услуг и открытия клиентских служб фонда во всех муниципалитетах региона.
Анохин напомнил, что в Смоленске работает клиентское отделение Фонда. Сегодня в регионе пенсии получают свыше 276 тысяч человек, более 37 тысяч семей – пособия более чем на 62 тысячи детей. Кроме того, в области организован федеральный контакт-центр. Его сотрудники круглосуточно принимают звонки жителей не только из Смоленской области, но и из Москвы и Московской области. В 2025 году операторы первой линии обработали более 2,5 миллионов обращений.
Особое внимание сотрудники Фонда уделяют старшему поколению. Значимую роль в их социальной адаптации играет деятельность Центров общения старшего поколения. Сегодня они работают в 22 муниципальных образованиях области. В 2025 году их посетителями стали почти 18 тысяч жителей.
Смоленская область Смоленск Сергей Чирков Россия Василий Анохин
 
 
