В "Древе жизни" озвучили итоги работы в 2025 году - РИА Новости, 19.12.2025
10:00 19.12.2025
В "Древе жизни" озвучили итоги работы в 2025 году
АНО "Древо Жизни" подвела итоги работы за 2025 год, за этот период представители организации высадили деревья в восьми регионах и в двух особо охраняемых... РИА Новости, 19.12.2025
В «Древе жизни» озвучили итоги работы в 2025 году
экология, леса, республика мордовия, республика карелия, николай валуев, сергей чирков, владимир дмитриев
Экология, Леса, Республика Мордовия, Республика Карелия, Николай Валуев, Сергей Чирков, Владимир Дмитриев

В "Древе жизни" озвучили итоги работы в 2025 году

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. АНО "Древо Жизни" подвела итоги работы за 2025 год, за этот период представители организации высадили деревья в восьми регионах и в двух особо охраняемых природных территориях, сообщает пресс-служба организации.
Как подчеркнула руководитель проектов АНО "Древо жизни" Анастасия Кузнецова, география работ распространилась на Мордовский заповедник и Национальный парк "Ладожские шхеры".
"За прошедший год было высажено более 1 миллиона 200 тысяч сеянцев и саженцев лесных культур в Москве и Санкт-Петербурге, Ростовской и Саратовской областях, Республиках Карелия, Коми, Мордовия, Татарстан. В 2026 году мы планируем продолжать работы по лесовосстановлению и лесоразведению в этих регионах, а также приступить к восстановлению лесов еще как минимум в трех новых", – приводит пресс-служба слова Кузнецовой.
Она напомнила о том, что высадки деревьев на территории Новой Москвы поддержали российские звезды и спортсмены: футболист Игорь Акинфеев, актер Сергей Чирков и певица Анна-Мария Янковская. Акция "Лес – легкие планеты" собрала больше 200 волонтеров, была поддержана депутатом Государственной думы РФ, чемпионом мира по боксу среди профессионалов Николаем Валуевым и представителями Российского респираторного общества.
Советник директора по научному обеспечению АНО "Древо жизни" Владимир Дмитриев отметил, что волонтеры не останавливаются на проектах по высадке лесов.
"Для нас важно каждое дерево, поэтому мы взяли под опеку старовозрастное дерево “Дуб Черешчатый” на территории ООПТ “Урочище Тинь-Зинь” в городе Энгельс. В этом году завершены работы по диагностике состояния дерева, установлен точный биологический возраст – 111 лет, а специалистами составлен план по уходу за дубом", – добавил Дмитриев.
Он подчеркнул, что весной планируется обрезка сухих ветвей и аэрация почвы с внесением микроэлементов. По словам Дмитриева, регулярные высадки деревьев позволяют компенсировать выбросы парниковых газов
Экология Леса Республика Мордовия Республика Карелия Николай Валуев Сергей Чирков Владимир Дмитриев
 
 
