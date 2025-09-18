https://ria.ru/20250918/posobie-2042631837.html
Студентки направили в Соцфонд три тысячи заявок на пособие по беременности
Студентки направили в Соцфонд три тысячи заявок на пособие по беременности
Студентки направили в Соцфонд три тысячи заявок на пособие по беременности
С 1 сентября поступило около трех тысяч заявок от студенток на пособия по беременности, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда Сергей
СИРИУС, 18 сен — РИА Новости. С 1 сентября поступило около трех тысяч заявок от студенток на пособия по беременности, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда Сергей Чирков."К нам уже за две недели поступило порядка трех тысяч заявлений от девушек. Мы их рассматриваем, назначаем. Будем очень рады, если эта тема будет активно развиваться", — сказал он.Чирков напомнил, что с 1 сентября Соцфонду поручили новую функцию по выплате пособия по беременности и родам студенткам на очном обучении.Ранее его выплачивали в размере стипендии за 140 дней больничного листа — от 9333 до 23 333 рублей за период отпуска по беременности и родам.
