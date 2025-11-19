Рейтинг@Mail.ru
В Соцфонде рассказали, как получить электронное удостоверение пенсионера - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/pensionery-2055880574.html
В Соцфонде рассказали, как получить электронное удостоверение пенсионера
В Соцфонде рассказали, как получить электронное удостоверение пенсионера - РИА Новости, 19.11.2025
В Соцфонде рассказали, как получить электронное удостоверение пенсионера
Все российские пенсионеры автоматически получают электронное удостоверение, найти его можно в личном кабинете на Госуслугах, а получить пластиковое можно будет... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:09:00+03:00
2025-11-19T02:09:00+03:00
общество
россия
сергей чирков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3a8e115570af8f80e2c548e11abcc9.jpg
https://ria.ru/20250225/pensionnoe_udostoverenie-1844715898.html
https://ria.ru/20251117/putin-2055469991.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fb9187f0fc06cc15803a7d3b7460a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей чирков
Общество, Россия, Сергей Чирков
В Соцфонде рассказали, как получить электронное удостоверение пенсионера

Соцфонд: все пенсионеры автоматически получают электронное удостоверение

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Все российские пенсионеры автоматически получают электронное удостоверение, найти его можно в личном кабинете на Госуслугах, а получить пластиковое можно будет в отделении Социального фонда России или МФЦ, рассказали РИА Новости в фонде.
Российские пенсионеры получили возможность пользоваться электронным пенсионным удостоверением с октября.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Пенсионное удостоверение-2025: как выглядит, процедура оформления
25 февраля, 20:27
"Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах. Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже выданные пластиковые пенсионные удостоверения остаются действительными и не требуют замены. Получить такое удостоверение по-прежнему можно в клиентской службе фонда или МФЦ.
По словам главы Социального фонда Сергея Чиркова, которые передает пресс-служба, это введение электронных удостоверений - часть системной работы по созданию единых цифровых профилей льготных категорий граждан.
"Мы внедряем QR-коды в качестве цифровых удостоверений, что позволяет легко и быстро подтверждать право на льготы и услуги в разных учреждениях. У нас уже успешно работает единый реестр многодетных семей, в который занесены данные более 2,8 миллиона семей. Это позволяет не только учитывать их статус при назначении мер поддержки без сбора справок, но и выдавать электронные удостоверения через Госуслуги", - добавил Чирков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
17 ноября, 14:21
 
ОбществоРоссияСергей Чирков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала