В Соцфонде рассказали, как получить электронное удостоверение пенсионера

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Все российские пенсионеры автоматически получают электронное удостоверение, найти его можно в личном кабинете на Госуслугах, а получить пластиковое можно будет в отделении Социального фонда России или МФЦ, рассказали РИА Новости в фонде.

Российские пенсионеры получили возможность пользоваться электронным пенсионным удостоверением с октября.

"Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах. Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже выданные пластиковые пенсионные удостоверения остаются действительными и не требуют замены. Получить такое удостоверение по-прежнему можно в клиентской службе фонда или МФЦ.

По словам главы Социального фонда Сергея Чиркова , которые передает пресс-служба, это введение электронных удостоверений - часть системной работы по созданию единых цифровых профилей льготных категорий граждан.