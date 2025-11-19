В Соцфонде рассказали, как получить электронное удостоверение пенсионера

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Все российские пенсионеры автоматически получают электронное удостоверение, найти его можно в личном кабинете на Госуслугах, а получить пластиковое можно будет в отделении Социального фонда России или МФЦ, рассказали РИА Новости в фонде.
Российские пенсионеры получили возможность пользоваться электронным пенсионным удостоверением с октября.
Пенсионное удостоверение-2025: как выглядит, процедура оформления
25 февраля, 20:27
"Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах. Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже выданные пластиковые пенсионные удостоверения остаются действительными и не требуют замены. Получить такое удостоверение по-прежнему можно в клиентской службе фонда или МФЦ.
По словам главы Социального фонда Сергея Чиркова, которые передает пресс-служба, это введение электронных удостоверений - часть системной работы по созданию единых цифровых профилей льготных категорий граждан.
"Мы внедряем QR-коды в качестве цифровых удостоверений, что позволяет легко и быстро подтверждать право на льготы и услуги в разных учреждениях. У нас уже успешно работает единый реестр многодетных семей, в который занесены данные более 2,8 миллиона семей. Это позволяет не только учитывать их статус при назначении мер поддержки без сбора справок, но и выдавать электронные удостоверения через Госуслуги", - добавил Чирков.