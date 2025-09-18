https://ria.ru/20250918/chirkov-2042627646.html

Сергей Чирков: с 2026 года пенсии в России будут расти в два этапа

россия

запорожская область

херсонская область

сергей чирков

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков в интервью РИА Новости на полях Всероссийской недели охраны труда рассказал о переходе на двухэтапную индексацию пенсий, прошедших перерасчетах пенсионных выплат, об интеграции новых регионов в общероссийскую систему социального обеспечения и снижении травматизма на работе, а также поделился данными об обратившихся за пособием по беременности и родам студентках, количестве выплаченных пособий при рождении ребенка и выданных остатках маткапитала. Беседовала Анастасия Кëся.– Расскажите, как будет проходить индексация пенсий в России в следующем году?– Есть одно важное изменение – переход на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году. А вторая индексация будет касаться только страховых пенсий и пройдет с 1 апреля. Она зависит от доходов Социального фонда, которые, в свою очередь, зависят от страховых взносов, которые в этот фонд поступают. То есть от увеличения фонда оплаты труда в среднем по стране.– Насколько с самого начала вступления новых регионов в состав России изменился размер пенсии на этих территориях?– В целом в исторических регионах России была проведена огромная работа, которая касалась их интеграции в систему социальной и пенсионной защиты наших граждан. На сегодняшний день в новых регионах России назначено уже почти 1,7 миллиона пенсий. При этом 1,6 миллиона человек получают федеральные пенсии и 100 тысяч человек еще получают региональную пенсию, поскольку в прежней системе пенсионный возраст наступал раньше. При достижении общероссийского пенсионного возраста граждане начинают получать федеральную пенсию.Что касается размеров выплат, то пенсии были небольшие – российские пенсии в целом выше, чем пенсии в бывших постсоветских республиках. В каждом субъекте свой размер, например, в Запорожской области средний размер федеральной пенсии сейчас составляет 21,2 тысячи рублей. Почти такая же в Херсонской области, это более чем на 100% больше, чем былf до этого. До этого региональная пенсия составляла в Запорожье порядка 10 тысяч рублей.Самые высокие выплаты из наших исторических регионов получают жители Донецкой Республики, потому что регион промышленный, крупный, люди получают шахтерские надбавки. Поэтому средняя пенсия у них составляет в настоящее время 24 163 рубля в месяц. Это выше, чем было раньше, до интеграции в нашу систему, на 81%. То есть раньше средняя пенсия за месяц составляла 13,3 тысячи рублей. В Луганской Республике средняя федеральная пенсия составляет 23,6 тысяч рублей – это больше на 62%, чем было до этого. То есть в принципе пенсии растут, и дальше будут расти.– Как сегодня обстоит дело с интеграцией новых регионов в общероссийскую систему охраны труда?– Новые регионы полностью интегрированы во все виды социального страхования, которые администрирует Социальный фонд. С марта 2023 года мы уже назначили пособия по несчастным случаям на производстве и профзаболеваниям 72 тысячам граждан, взяв на себя все обязательства, которые были у наших коллег из местных органов власти.Если говорить конкретно о мерах по предупреждению травматизма, то в этом году работодатели новых регионов получили 207 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты, организацию медосмотров и санаторно-курортное лечение. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. При этом количество страхователей, которые получили разрешение в текущем году на финансирование предупредительных мер составило 189, по сравнению с прошлым годом рост составил 34,4%Фактически для нас это обычные российские регионы, где осуществляются все выплаты и пособия по временной нетрудоспособности, материнский семейный капитал и единое пособие. Есть некоторые нюансы, которые связаны с тем, что цифровизация там еще не настолько развита, как везде, много бумажных документов. Но это со временем наладится.– А как по территории всей России с травматизмом в этом году?– В целом за последние 10 лет мы фиксируем снижение травматизма и профзаболеваний в нашей стране в 1,5 раза. Мы считаем, что очень большую роль здесь играют так называемые превентивные мероприятия, на которые ежегодно выделяется все больше средств. В этом году на эти цели из бюджета Фонда направлено почти 36 миллиардов рублей. В прошлом году было 26,9 миллиарда рублей. То есть рост на 33%.Самое популярное направление расходования средств касается снижения травматизма: закупка так называемых средств индивидуальной защиты. Это каски, жилеты, все вещи, которые связаны с безопасностью, спецобувь, спецодежда. Второе направление связано с медицинскими осмотрами застрахованных лиц, когда медосмотр проводится за счет средств Социального фонда, что позволяет выявлять ранние признаки заболевания и вовремя оказывать помощь. И есть еще третий вариант, тоже очень популярный, это санаторно-курортное лечение предпенсионеров и тех лиц, кто работает в особых условиях труда. Я думаю, что эти меры как раз влияют на снижение производственных заболеваний и несчастных случаев.– Сколько в этом году семей получили выплаты из остатков средств материнского капитала?– Основной пик обращений пришелся на прошлый год, когда эта мера только появилась, тогда выплаты получили более 170 тысяч семей. В этом году такие выплаты оформили 26 тысяч человек. Это те, кто не обратился вовремя, использовал основную часть средств на другие цели, а остаток в 10 тысяч рублей получил наличными.– А сколько матерей за прошедший период этого года получили выплаты при рождении ребенка?– Социальный фонд выплачивает эти пособия в первую очередь застрахованным лицам, тем кто работает. Такие пособия в этом году получили уже почти 600 тысяч работающих мам из тех, кто родил ребенка, будучи в трудовых отношениях. Эти пособия платят за счет социального страхования. А еще пособия платят тем мамам, которые не работали на момент рождения ребенка. И у нас таких пособий на текущий момент выплачено 150 тысяч. То есть с начала года мы выплатили 750 тысяч пособий.– У нас недавно появилась возможность выплаты пособия по беременности и родам очным студенткам. Скажите, сколько девушек уже обратились за такими пособиями?– С 1 сентября текущего года именно Социальному фонду было поручено взять на себя новую функцию по выплате пособия по беременности и родам студенткам, которые учатся на очной форме обучения. Раньше пособие было очень маленькое, а теперь оно будет составлять больше 90 тысяч рублей. Расчет проводится, исходя из минимального размера оплаты труда. К нам уже за две недели поступило порядка трех тысяч заявлений от девушек. Мы их рассматриваем, назначаем. Будем очень рады, если эта тема будет активно развиваться.– Какие у нас за последнее время были произведены перерасчеты пенсий? И как они отразились на выплатах?– Перерасчет пенсии – это широкое понятие. Есть два вида перерасчета. Первый вид делается для всех, кто получает страховую и социальную пенсию – это, в первую очередь, индексация пенсии. Она осуществляется ежегодно в отношении всех видов пенсии и всех групп пенсионеров. С начала этого года страховые пенсии были проиндексированы на 9,5%. Также с этого года начали делать перерасчет пенсии работающего пенсионера с учетом индексации. Как вы помните, ранее пенсия таких граждан не индексировалась, а с нового года это решение состоялось. Оно охватило 37 миллионов пенсионеров, которые получают страховую пенсию.Еще в этом году был введен очень важный беззаявительный перерасчет пенсии достигшим возраста 80 лет россиянам, которые ранее получали компенсацию 1200 рублей на уход. Для этого у них должен был быть так называемый "ухажер" – это у нас термин профессиональный. В прошлом году президентом было принято решение, что надо давать всем такую доплату без каких-либо условий, и эта сумма теперь включается в размер пенсии и индексируется. Компенсацию на уход у нас получало порядка 2,6 миллиона граждан, а после того, как мы сделали перерасчет, ее стали получать 5,5 миллионов человек. Больше, чем в два раза выросло количество получателей такой доплаты.Мы также ежегодно делаем перерасчеты пенсии для всех, кто работает, с 1 августа. Работающие пенсионеры получают перерасчет пенсии с прибавкой не более трех пенсионных коэффициентов. И в этом году почти 10 миллионов человек такой перерасчет получили.Другой вид перерасчетов связан с индивидуальным характером работы, когда, например, какой-то период работы не был ранее учтен при назначении пенсии. Эти перерасчеты наиболее актуальны для новых регионов, потому что бумажные документы не сразу можно найти, и не сразу архив может такой документ предоставить. Сейчас цифровизация, все документы хранятся в системе фонда, полностью защищенные, и у молодого поколения не будет проблем с назначением пенсии. А для тех, кто вырос в советское время, особенно в регионах, где сейчас идут боевые действия, это очень важно. И поэтому специально законодатель такую норму предусмотрел, что мы всегда выплачиваем пропущенную пенсию с момента назначения.

