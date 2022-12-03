https://ria.ru/20221203/daydzhest-1835936435.html

Самое важное в туризме за неделю: дорогие визы, новые рейсы и чудеса

Самое важное в туризме за неделю: дорогие визы, новые рейсы и чудеса - РИА Новости, 03.12.2022

Самое важное в туризме за неделю: дорогие визы, новые рейсы и чудеса

На этой неделе особых потрясений в туризме не случилось, а плохие новости нередко уравновешивались хорошими. Например, ограничение полетов в 11 аэропортов снова РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T07:08

2022-12-03T07:08

2022-12-03T07:08

туризм

туризм

аэрофлот

новосибирск

владивосток

дмитрий пегов

дед мороз

олег кожемяко

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На этой неделе особых потрясений в туризме не случилось, а плохие новости нередко уравновешивались хорошими. Например, ограничение полетов в 11 аэропортов снова продлили, но появляются новые рейсы за рубеж. Медик-авиадебошир избил своего соседа по креслу в самолете, а другие врачи на борту спасли пассажирок. Визы в две страны подорожали, а третья – смягчает ограничения. Из нейтральных новостей – эксперимент по курортному сбору будет продлен. Из необычных – РЖД отрапортовали о чудесах с поездом Деда Мороза. Из удивительных – в Сибири открыли купальный сезон. О самом важном за неделю – в дайджесте туризма РИА Новости.Власти Шри-Ланки приняли решение с 1 декабря повысить стоимость туристических виз. Плата за электронное разрешение на въезд (ЕТА) сроком действия 180 дней увеличится с 35 до 50 долларов за взрослого туриста.Европа не отстала: Кипр с 1 декабря ввел визовый сбор в 80 евро за однократные и многократные визы для граждан России. До этого платить приходилось 20 и 60 евро соответственно. Ну в самом начале года и ранее россияне могли просто заполнить анкету, бесплатно получить провизу и отправиться отдыхать.Зато Сейшелы сняли ограничения. С 1 декабря 2022 года туристам не понадобятся сертификаты вакцинации и результаты ПЦР-теста. Сохраняется требование о заполнении онлайн-формы для въезжающих — Seychelles Electronic Border System, и страховка нужна с покрытием всех расходов, связанных с коронавирусом.Несмотря на все трудности, связанные с выездом за рубеж, россияне – стали лидерами по числу туристов в Стамбуле и на Пхукете.Да и новые международные рейсы планируются и открываются регулярно. В том числе и в ближнее зарубежье. Например, как сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, между Дальним Востоком и Белоруссией планируется наладить прямое авиасообщение. Кроме того, стало известно, что будут рейсы и между Владивостоком и столицей Монголии Улан-Батором. Старт программы заявлен на 22-23 декабря.Также в этом месяце прямыми перелетами соединят Нижний Новгород и Дубай. Первый рейс запланирован на 6 декабря. Как заявили эксперты, только в Таиланд на прямых рейсах этой зимой смогут отправиться жители 15 регионов России.А "Аэрофлот" в декабре начнет летать из Санкт-Петербурга в Узбекистан. Полеты в Самарканд будут выполняться с 16 декабря на самолетах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Перевозки в Ташкент стартуют 17 декабря на лайнерах Boeing 737-800 по понедельникам, четвергам и субботам.С Москвой в пятницу же после длительного перерыва возобновил авиасообщение Оман. Билеты, утверждают эксперты, раскупаются отлично.Тем, кто решит отправиться за границу, советуют поторопиться с покупкой валюты. В идеале, приобрести ее до 5 декабря, чтобы сделать это по более выгодному курсу.Еще новости про авиацию. В воскресенье стало известно, что врач во время рейса "Аэрофлота" Москва — Петербург избил своего соседа, вплоть до перелома. Авиадебошира заключили под стражу. Еще один неадекватный пассажир 1 декабря ударил бортпроводника на рейсе Южно-Сахалинск – Новосибирск (тоже был задержан полицией).Зато в середине недели двое врачей из приморской краевой клинической больницы №2 во Владивостоке на рейсе в этот город из Новосибирска спасли двух пассажирок. Состояние одной было критическим: сильные судороги, падение давления. Стабилизировали, но стало плохо второй – потеряла сознание. Ее привели в чувство. Самолету, благодаря действиям медиков, удалось избежать экстренной посадки.Также на прошлой неделе на некоторых самолетах "Аэрофлота" стали временно недоступны кино и музыка. На наших самолетах A320/321 и В737 будет ограничено подключение к стриминговым системам развлечений, объяснили в компании. Решить проблему планируют к Новому году.Эксперимент по взиманию курортного сбора будет продлен и расширен. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации. Срок проведения эксперимента увеличен до 1 января 2025 года и в него вошли Санкт-Петербург и федеральная территория "Сириус".Уже появляются приятные новогодние новости. Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов рассказал, что вокруг поезда Деда Мороза происходят чудеса и волшебство. Например, если нет в городе снега – то накануне приезда новогоднего состава обязательно пойдет снег. Даже в Гудермесе, где его раньше не было (так случилось в прошлом году).В Сибири проблем со снегом нет, как и с купальным сезоном. В Красноярске и Новосибирске неделю назад его открыли. Смелые моржи окунулись в Енисей при температуре воздуха -27 градусов.

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Лана Баева

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