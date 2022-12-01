Россиянам придется платить 80 евро за визу на Кипр
Россиянам с 1 декабря придется платить 80 евро за визу на Кипр
© AP Photo / Petros KaradjiasПопулярный пляж Nissi Beach в Айя-Напе, Кипр
© AP Photo / Petros Karadjias
Популярный пляж Nissi Beach в Айя-Напе, Кипр. Архивное фото
АФИНЫ, 1 дек – РИА Новости. Кипр с 1 декабря вводит визовый сбор в 80 евро за однократные и многократные визы для граждан России, решение ранее принял совет министров Кипра, 1 декабря оно вступает в силу.
Ранее граждане России могли заполнить анкету на сайте консульства и бесплатно получить провизу, которая позволяла въехать на Кипр в туристических целях.
Совет министров своим решением привёл визовые сборы Республики Кипр в соответствие со сборами других стран-членов Шенгенской зоны и повысил их до 80 евро за однократные и многократные визы. Власти Кипра утвердили введение визовых сборов, установленных в соглашениях об упрощении визового режима Европейского Союза с третьими странами.
Ранее краткосрочная виза для въезда на Кипр на срок от одного до 90 дней категории C стоила 20 евро, многократная виза до 5 лет – 60 евро. В сентябре ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Почти все страны блока сразу повысили сумму визового сбора как раз до этих показателей - для взрослых сбор вырос с 35 до 80 евро, для детей 6-12 лет - с 35 до 40 евро.