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Россиянам придется платить 80 евро за визу на Кипр - РИА Новости, 01.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221201/viza-1835457792.html
Россиянам придется платить 80 евро за визу на Кипр
Россиянам придется платить 80 евро за визу на Кипр - РИА Новости, 01.12.2022
Россиянам придется платить 80 евро за визу на Кипр
Кипр с 1 декабря вводит визовый сбор в 80 евро за однократные и многократные визы для граждан России, решение ранее принял совет министров Кипра, 1 декабря оно... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:19
2022-12-01T09:19
туризм
новости - туризм
кипр
россия
шенгенская зона
евросоюз
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АФИНЫ, 1 дек – РИА Новости. Кипр с 1 декабря вводит визовый сбор в 80 евро за однократные и многократные визы для граждан России, решение ранее принял совет министров Кипра, 1 декабря оно вступает в силу.Ранее граждане России могли заполнить анкету на сайте консульства и бесплатно получить провизу, которая позволяла въехать на Кипр в туристических целях.Совет министров своим решением привёл визовые сборы Республики Кипр в соответствие со сборами других стран-членов Шенгенской зоны и повысил их до 80 евро за однократные и многократные визы. Власти Кипра утвердили введение визовых сборов, установленных в соглашениях об упрощении визового режима Европейского Союза с третьими странами.Ранее краткосрочная виза для въезда на Кипр на срок от одного до 90 дней категории C стоила 20 евро, многократная виза до 5 лет – 60 евро. В сентябре ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Почти все страны блока сразу повысили сумму визового сбора как раз до этих показателей - для взрослых сбор вырос с 35 до 80 евро, для детей 6-12 лет - с 35 до 40 евро.
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новости - туризм, кипр, россия, шенгенская зона, евросоюз
Туризм, Новости - Туризм, Кипр, Россия, Шенгенская зона, Евросоюз
09:19 01.12.2022
 
Россиянам придется платить 80 евро за визу на Кипр

Россиянам с 1 декабря придется платить 80 евро за визу на Кипр

© AP Photo / Petros KaradjiasПопулярный пляж Nissi Beach в Айя-Напе, Кипр
Популярный пляж Nissi Beach в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Petros Karadjias
Популярный пляж Nissi Beach в Айя-Напе, Кипр. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 1 дек – РИА Новости. Кипр с 1 декабря вводит визовый сбор в 80 евро за однократные и многократные визы для граждан России, решение ранее принял совет министров Кипра, 1 декабря оно вступает в силу.
Ранее граждане России могли заполнить анкету на сайте консульства и бесплатно получить провизу, которая позволяла въехать на Кипр в туристических целях.
Совет министров своим решением привёл визовые сборы Республики Кипр в соответствие со сборами других стран-членов Шенгенской зоны и повысил их до 80 евро за однократные и многократные визы. Власти Кипра утвердили введение визовых сборов, установленных в соглашениях об упрощении визового режима Европейского Союза с третьими странами.
Ранее краткосрочная виза для въезда на Кипр на срок от одного до 90 дней категории C стоила 20 евро, многократная виза до 5 лет – 60 евро. В сентябре ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Почти все страны блока сразу повысили сумму визового сбора как раз до этих показателей - для взрослых сбор вырос с 35 до 80 евро, для детей 6-12 лет - с 35 до 40 евро.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 06:31Туризм
В МИД прояснили информацию об открытии авиасообщения с Северным Кипром
 
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