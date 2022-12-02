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Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Дубай - РИА Новости, 02.12.2022
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Туризм
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Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Дубай
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Дубай - РИА Новости, 02.12.2022
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Дубай
Авиарейсы в Дубай из аэропорта Нижнего Новгорода запустят в декабре, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:19
2022-12-02T12:19
туризм
дубай
нижний новгород
boeing 757
azur air
авиарейсы
новости - туризм
туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек — РИА Новости. Авиарейсы в Дубай из аэропорта Нижнего Новгорода запустят в декабре, сообщили в пресс-службе воздушной гавани."Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова авиакомпания Azur air начинает полеты в Дубай. Первый рейс в крупнейший город ОАЭ запланирован на 6 декабря", — рассказывают в пресс-службе.Полеты по маршруту планируются до конца марта 2023 года раз в неделю по вторникам.Отмечается, что пассажирские авиаперевозки будут осуществляться на воздушных судах Boeing-757 по чартерной программе в составе пакетных туров.
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дубай, нижний новгород, boeing 757, azur air, авиарейсы, новости - туризм, туризм
Туризм, Дубай, Нижний Новгород, Boeing 757, Azur Air, авиарейсы, Новости - Туризм, Туризм
12:19 02.12.2022
 
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Дубай

Рейсы в Дубай запустят из аэропорта Нижнего Новгорода в декабре

CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек — РИА Новости. Авиарейсы в Дубай из аэропорта Нижнего Новгорода запустят в декабре, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова авиакомпания Azur air начинает полеты в Дубай. Первый рейс в крупнейший город ОАЭ запланирован на 6 декабря", — рассказывают в пресс-службе.
Полеты по маршруту планируются до конца марта 2023 года раз в неделю по вторникам.
Отмечается, что пассажирские авиаперевозки будут осуществляться на воздушных судах Boeing-757 по чартерной программе в составе пакетных туров.
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ТуризмДубайНижний НовгородBoeing 757Azur AirавиарейсыНовости - ТуризмТуризм
 
 
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