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Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Дубай

Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Дубай - РИА Новости, 02.12.2022

Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Дубай

Авиарейсы в Дубай из аэропорта Нижнего Новгорода запустят в декабре, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:19

2022-12-02T12:19

2022-12-02T12:19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек — РИА Новости. Авиарейсы в Дубай из аэропорта Нижнего Новгорода запустят в декабре, сообщили в пресс-службе воздушной гавани."Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова авиакомпания Azur air начинает полеты в Дубай. Первый рейс в крупнейший город ОАЭ запланирован на 6 декабря", — рассказывают в пресс-службе.Полеты по маршруту планируются до конца марта 2023 года раз в неделю по вторникам.Отмечается, что пассажирские авиаперевозки будут осуществляться на воздушных судах Boeing-757 по чартерной программе в составе пакетных туров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

дубай, нижний новгород, boeing 757, azur air, авиарейсы, новости - туризм, туризм