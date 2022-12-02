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Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Дубай
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Дубай - РИА Новости, 02.12.2022
Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Дубай
Авиарейсы в Дубай из аэропорта Нижнего Новгорода запустят в декабре, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:19
2022-12-02T12:19
2022-12-02T12:19
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нижний новгород
boeing 757
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек — РИА Новости. Авиарейсы в Дубай из аэропорта Нижнего Новгорода запустят в декабре, сообщили в пресс-службе воздушной гавани."Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова авиакомпания Azur air начинает полеты в Дубай. Первый рейс в крупнейший город ОАЭ запланирован на 6 декабря", — рассказывают в пресс-службе.Полеты по маршруту планируются до конца марта 2023 года раз в неделю по вторникам.Отмечается, что пассажирские авиаперевозки будут осуществляться на воздушных судах Boeing-757 по чартерной программе в составе пакетных туров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Из Нижнего Новгорода запустят рейсы в Дубай
Рейсы в Дубай запустят из аэропорта Нижнего Новгорода в декабре