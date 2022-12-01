https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835475518.html

В Новосибирске задержали авиапассажира, который ударил бортпроводника

В Новосибирске задержали авиапассажира, который ударил бортпроводника - РИА Новости, 01.12.2022

В Новосибирске задержали авиапассажира, который ударил бортпроводника

Транспортные полицейские в новосибирском аэропорту "Толмачево" задержали пьяного пассажира, который во время полета матерился, мешал работе экипажа и ударил... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:08

2022-12-01T12:08

2022-12-01T14:06

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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Транспортные полицейские в новосибирском аэропорту "Толмачево" задержали пьяного пассажира, который во время полета матерился, мешал работе экипажа и ударил бортпроводника, сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ.По данным полиции, в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту "Толмачево" поступило сообщение о том, что на борту самолета, выполняющего рейс Южно-Сахалинск – Новосибирск, находится неадекватный пассажир с признаками опьянения."После приземления транспортные полицейские задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за истязания и угрозу убийством 42-летнего жителя Кемеровской области, который возвращался домой с работы вахтовым методом на Дальнем Востоке", – говорится в сообщении.Полицейские установили, что после вылета самолета и набора высоты мужчина стал вести себя агрессивно, нецензурно выражался, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с пассажирами. Кроме того, дебошир ребром ладони ударил старшего бортпроводника в область бедра. Командир воздушного судна предупредил дебошира о недопустимости противоправного поведения, но тот не реагировал.В отношении задержанного транспортные полицейские составили протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос о привлечении дебошира к уголовной ответственности по статье о хулиганстве на транспорте. Мужчина помещен в спецприемник для арестованных в административном порядке.

https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835191449.html

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Лана Баева

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