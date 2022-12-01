https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835475518.html
В Новосибирске задержали авиапассажира, который ударил бортпроводника
В Новосибирске задержали авиапассажира, который ударил бортпроводника - РИА Новости, 01.12.2022
В Новосибирске задержали авиапассажира, который ударил бортпроводника
Транспортные полицейские в новосибирском аэропорту "Толмачево" задержали пьяного пассажира, который во время полета матерился, мешал работе экипажа и ударил... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:08
2022-12-01T12:08
2022-12-01T14:06
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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Транспортные полицейские в новосибирском аэропорту "Толмачево" задержали пьяного пассажира, который во время полета матерился, мешал работе экипажа и ударил бортпроводника, сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ.По данным полиции, в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту "Толмачево" поступило сообщение о том, что на борту самолета, выполняющего рейс Южно-Сахалинск – Новосибирск, находится неадекватный пассажир с признаками опьянения."После приземления транспортные полицейские задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за истязания и угрозу убийством 42-летнего жителя Кемеровской области, который возвращался домой с работы вахтовым методом на Дальнем Востоке", – говорится в сообщении.Полицейские установили, что после вылета самолета и набора высоты мужчина стал вести себя агрессивно, нецензурно выражался, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с пассажирами. Кроме того, дебошир ребром ладони ударил старшего бортпроводника в область бедра. Командир воздушного судна предупредил дебошира о недопустимости противоправного поведения, но тот не реагировал.В отношении задержанного транспортные полицейские составили протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос о привлечении дебошира к уголовной ответственности по статье о хулиганстве на транспорте. Мужчина помещен в спецприемник для арестованных в административном порядке.
https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835191449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, происшествия, новосибирск, южно-сахалинск, толмачево (аэропорт), авиакомпании, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Толмачево (аэропорт), авиакомпании, Самолеты
12:08 01.12.2022 (обновлено: 14:06 01.12.2022)
В Новосибирске задержали авиапассажира, который ударил бортпроводника
Буйного вахтовика, ударившего бортпроводника на рейсе, задержали в аэропорту Новосибирска
НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости.
Транспортные полицейские в новосибирском аэропорту "Толмачево" задержали пьяного пассажира, который во время полета матерился, мешал работе экипажа и ударил бортпроводника, сообщает
сибирское управление на транспорте МВД РФ.
По данным полиции, в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту "Толмачево" поступило сообщение о том, что на борту самолета, выполняющего рейс Южно-Сахалинск – Новосибирск, находится неадекватный пассажир с признаками опьянения.
"После приземления транспортные полицейские задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за истязания и угрозу убийством 42-летнего жителя Кемеровской области, который возвращался домой с работы вахтовым методом на Дальнем Востоке", – говорится в сообщении.
Полицейские установили, что после вылета самолета и набора высоты мужчина стал вести себя агрессивно, нецензурно выражался, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с пассажирами. Кроме того, дебошир ребром ладони ударил старшего бортпроводника в область бедра. Командир воздушного судна предупредил дебошира о недопустимости противоправного поведения, но тот не реагировал.
В отношении задержанного транспортные полицейские составили протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос о привлечении дебошира к уголовной ответственности по статье о хулиганстве на транспорте. Мужчина помещен в спецприемник для арестованных в административном порядке.