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Первый за долгое время рейс из Омана в Россию вылетел из Маската

Первый за долгое время рейс из Омана в Россию вылетел из Маската - РИА Новости, 02.12.2022

Первый за долгое время рейс из Омана в Россию вылетел из Маската

Первый после пандемии рейс из столицы Омана Маската в Москву вылетел из аэропорта, прибыть в Россию и отправиться обратно с туристами он должен сегодня вечером. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:57

2022-12-02T14:57

2022-12-02T14:57

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Первый после пандемии рейс из столицы Омана Маската в Москву вылетел из аэропорта, прибыть в Россию и отправиться обратно с туристами он должен сегодня вечером. Авиакомпания Oman Air будет летать в Шереметьево и обратно по средам, пятницам и воскресеньям, а с 26 декабря добавятся рейсы по понедельникам. Они выполняются на лайнерах A330-300 с компоновкой 230 кресел: 204 в экономе-классе и 26 - в бизнесе.Расписание предусматривает вылет поздним вечером из Москвы и прилет в Маскат ранним утром следующих суток. Обратный рейс отправляется из столицы Омана днем и прибывает в аэропорт Шереметьево вечером.Цена билетов в среднем от тысячи евро в оба конца, есть несколько вариантов тарифов. "Минимальная стоимость перелета Москва-Маскат-Москва на момент открытия продаж в ноябре была около 40 тысяч рублей туда-обратно, – рассказал РИА Новости глава представительства Oman Air в России Александр Королев. – Но спрос оказался настолько велик, что квота была очень быстро раскуплена".Сейчас, по его словам, доступна стоимость от 60 тысяч рублей и не на все рейсы. На новогодние даты таких тарифов уже нет. "Билеты покупаются хорошо. За две недели мы наполовину заполнили все наши вылеты до конца января, - поясняет представитель перевозчика. - Люди очень активно восприняли возобновление рейсов. Летят и в Маскат, и через него в Таиланд, Шри-Ланку, на Занзибар (Танзания), в другие страны". По его словам, пока еще есть билеты туда-обратно на определенные даты в конце января – феврале стоимостью от 80 тысяч рублей в Бангкок и от 61 тысячи – на Пхукет.Компании предлагают путевки в Оман на этих рейсах, но блоков мест, по словам Александра Королева, пока ни у кого нет. "Сейчас мы на финишной прямой подписания договора с крупным российским туроператором, - говорит он. – Пока компании пользуются открытыми тарифами, когда договоримся, условия, доля затрат на авиабилет в стоимости тура будут привлекательными".В компаниях рассчитывают, что Оман будет пользоваться спросом, несмотря на то, что это не массовое и не бюджетное направление. "Мы 15 июля проводили встречу в Москве с представителями крупных туроператоров России - ITM, PAKS, "Интурист", Panteon, Resort Holiday, China Travel, Spectrum и другими, - вспоминает генеральный директор компании Old Oman Дмитрий Калистров. - Так же на встрече был глава представительства Oman Air в России - Александр Королев, был заместитель посла Омана в России - господин Халид Аль Айрами. Обсуждались вопросы возобновления прямых рейсов".По словам гида, менеджера по развитию компании GidOman Ильи Богданова, авиакомпания Oman Air летала в Москву и до коронавируса, поток был. "У нас и достаточно много туристов из России, много заказов на новогодние праздники", - добавляет эксперт."Туры с перевозкой Oman Air есть в системе бронирования "Интуриста". Теперь для отдыха на побережье Индийского океана в Омане удобно будет добраться прямыми рейсам Москва – Маскат, - говорят в компании. – Оман привлекает прежде всего своей разнообразной природой, здесь есть и барханы, и зеленые фьорды, страна очень богата на природные ресурсы".Ранее эксперты рассказали РИА Новости о том, чем отличается Султанат от других стран Персидского залива, особенностях отдыха и уникальных достопримечательностях Омана.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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