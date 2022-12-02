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В Оман прямым рейсом. Что смотреть в оазисе Персидского залива - РИА Новости, 02.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221202/oman-1835595231.html
В Оман прямым рейсом. Что смотреть в оазисе Персидского залива
В Оман прямым рейсом. Что смотреть в оазисе Персидского залива - РИА Новости, 02.12.2022
В Оман прямым рейсом. Что смотреть в оазисе Персидского залива
Авиакомпания Oman Air сегодня начинает полеты между Москвой и Маскатом, столицей Омана. Султанат, как рассказывают в турфирмах, и до этого пользовался спросом у РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T08:00
2022-12-02T11:17
туризм
туризм
оман
маскат (город)
маршруты - туризм
туристы
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Авиакомпания Oman Air сегодня начинает полеты между Москвой и Маскатом, столицей Омана. Султанат, как рассказывают в турфирмах, и до этого пользовался спросом у россиян, хоть и не массовым. Там второй в мире по размерам каньон, невероятные оазисы с кристально чистой пресной водой, древние поселения, можно поплавать с дельфинами и черепахами. О том, как спланировать отдых на Аравийском полуострове, какие сувениры привезти и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.Никаких высоток и самая добрая нация"Российским туристам Оман не очень знаком, раньше это было одно из самых недоступных государств, — говорит Дмитрий Калистров, гендиректор компании Old Oman. — Но с 2000-х султанат постепенно открывал границы".Туристы, ожидающие увидеть аналог ОАЭ, Бахрейна, Катара, удивятся. Оман — совершенно другая страна."Здесь нет небоскребов, ограничение для коммерческих зданий — девять этажей, для жилых — три, — рассказывает эксперт. — Все дома красят в белый цвет, чтобы защититься от палящего солнца, которое светит тут 360 дней в году".В Омане царит традиционная арабская культура. "Тут принято помогать друг другу вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания, — подчеркивает Калистров. — Это одна из самых добрых наций в мире".Только в Омане"У нас есть оазисы с кристально чистой водой, исторические форты, крепости, старинные деревни, которым более 400 лет, — отмечает Илья Богданов из компании GidOman. — Страна более аутентичная, чем Эмираты, нет пафоса, как и большого потока туристов со всего мира, все индивидуально".Дмитрий Калистров перечисляет уникальные особенности Омана:Цена вопросаРоссийские туристы интересуются Оманом. "Шли понемногу заявки в течение года. В целом все, кто там побывал, — в восторге, но направление не массовое", — указывают в компании "Интурист"."У нас есть поток в Маскат, в Салалу. Это два разных направления, между ними примерно тысяча километров, — добавляет Илья Богданов. — Oman Air летала в Россию и до коронавируса. Также туристы добирались через Эмираты, Катар, Бахрейн, Египет. Много стыковочных рейсов".Цена путевок с пересадками и прямым рейсом, по данным, например, "Интуриста", не сильно отличается. Так, неделя с завтраками в Grand Hyatt Muscat (пять звезд) с перелетом на Egypt Air и пересадкой в Каире — 231 400 рублей. Напрямую — 237 557.В Hilton Salalah Resort — от 189 410 рублей. Но там не обойтись без внутреннего перелета.Билеты на Oman Air из Москвы в Маскат и обратно есть — даже на ближайшие дни. От тысячи с небольшим евро, то есть порядка 69 тысяч рублей.Деньги придется взять с собойНо на сайте авиаперевозчика ничего не купишь — российские банковские карты не работают. Надо обращаться в уполномоченные туристические агентства, а если возникают проблемы — в представительство Oman Air в Москве."Мир" в Омане также не принимают, система "все включено" не распространена.В Омане признаются: работать с Россией пока непросто. Пользуются депозитами. Если, например, при бронировании экскурсии турфирма поверит на слово и подождет наличные, то отелям нужна предоплата.В Омане недешево. По словам местных экспертов, если отель оплачен, на десять дней стоит взять с собой порядка 3000 долларов на семью из двух-трех человек. Обед в среднем — 40 долларов на одного, ужин в отеле — 55. Сувениры, экскурсии — зависит от предпочтений.Куда поехать и что купитьОман подходит как для активных путешественников, так и для семей с детьми. Часто сюда приезжают опытные туристы, любят султанат и тревел-блогеры.Обязательно надо увидеть мечеть Султана Кабуса, Королевскую оперу, дворец Аль-Алам, побывать на традиционном рынке Матрах в Маскате. Оазис Вади Шааб — необычная для пустыни буйная растительность, водоемы, скалы. Карстовое озеро Bimmah Sinkhole — провал в земле и лазурная вода. Один из самых красивых подобных природных объектов в мире.Гранд-каньон Jebel Shams — ущелье глубиной в километр. Говорят, не менее впечатляющий, чем в США. Пустыня Рамлат-эль-Вахиба с дюнами, пляж черепах, острова Диманият — природный заповедник недалеко от Маската.Удивят сахарные дюны — белоснежные барханы Al Khaluf, упирающиеся в океан, город и форт Низва — один из старейших в Омане, рынок животных в Аль-Айне.Илья Богданов уточняет: есть программы, рассчитанные на восемь дней, с постоянными переездами.Вообще, экскурсий множество, и даже на однодневной увидите массу интересного.Из сувениров часто выбирают знаменитые духи Amouage. Достаточно дорогие. Некоторые гости, уверяют местные гиды, и на десять тысяч долларов закупаются. Кроме того, Оман — страна ладана, отсюда везут натуральные эфирные масла, чай карак, местную халву, финики. Также порой приобретают антиквариат, серебряные кинжалы.Без прививок, тестов, алкоголя и мини-юбокКоронавирусные ограничения отменили, ни прививок, ни ПЦР-тестов не требуют. Виза при пребывании до 14 дней не нужна, штамп ставят в аэропорту.В Омане сухой закон — алкоголь в магазинах не купишь. Употребление спиртного в общественных местах карается очень сурово. Разрешено только в барах и ресторанах. Кроме того, по словам экспертов, алкоголь есть во всех пятизвездочных отелях и большинстве пляжных.Рекомендуется носить свободную одежду, прикрывающую плечи и колени, головные уборы необязательны."В бикини, конечно, ходить не стоит, — уточняет Илья Богданов. — Но на пляже можно. И в шортах".Кстати, именно сейчас в Омане идеальное время для отдыха. В Маскате — 27-29 градусов. Комфортный сезон тут до апреля, дальше — жара.
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РИА Новости
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туризм, оман, маскат (город), маршруты - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Оман, Маскат (город), Маршруты - Туризм, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
08:00 02.12.2022 (обновлено: 11:17 02.12.2022)
 

В Оман прямым рейсом. Что смотреть в оазисе Персидского залива

© Фото : Unsplash / Julius YlsТуристы наблюдают за дельфинами в Мусандаме, Оман
Туристы наблюдают за дельфинами в Мусандаме, Оман - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Unsplash / Julius Yls
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Авиакомпания Oman Air сегодня начинает полеты между Москвой и Маскатом, столицей Омана. Султанат, как рассказывают в турфирмах, и до этого пользовался спросом у россиян, хоть и не массовым. Там второй в мире по размерам каньон, невероятные оазисы с кристально чистой пресной водой, древние поселения, можно поплавать с дельфинами и черепахами. О том, как спланировать отдых на Аравийском полуострове, какие сувениры привезти и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.

Никаких высоток и самая добрая нация

"Российским туристам Оман не очень знаком, раньше это было одно из самых недоступных государств, — говорит Дмитрий Калистров, гендиректор компании Old Oman. — Но с 2000-х султанат постепенно открывал границы".
Туристы, ожидающие увидеть аналог ОАЭ, Бахрейна, Катара, удивятся. Оман — совершенно другая страна.
"Здесь нет небоскребов, ограничение для коммерческих зданий — девять этажей, для жилых — три, — рассказывает эксперт. — Все дома красят в белый цвет, чтобы защититься от палящего солнца, которое светит тут 360 дней в году".
© AFP 2022 / Haitham AL-ShukairiМечеть Султана Кабуса в Маскате, Оман
Мечеть Султана Кабуса в Маскате, Оман
1 из 2
Мечеть Султана Кабуса в Маскате, Оман
© AFP 2022 / Haitham AL-Shukairi
CC BY-SA 3.0 IGO / Imbâbah22 / Вид на гавань и старый город в Маскате
Вид на гавань и старый город в Маскате
2 из 2
Вид на гавань и старый город в Маскате
CC BY-SA 3.0 IGO / Imbâbah22 /
1 из 2
Мечеть Султана Кабуса в Маскате, Оман
© AFP 2022 / Haitham AL-Shukairi
2 из 2
Вид на гавань и старый город в Маскате
CC BY-SA 3.0 IGO / Imbâbah22 /
В Омане царит традиционная арабская культура. "Тут принято помогать друг другу вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания, — подчеркивает Калистров. — Это одна из самых добрых наций в мире".

Только в Омане

"У нас есть оазисы с кристально чистой водой, исторические форты, крепости, старинные деревни, которым более 400 лет, — отмечает Илья Богданов из компании GidOman. — Страна более аутентичная, чем Эмираты, нет пафоса, как и большого потока туристов со всего мира, все индивидуально".
CC BY 3.0 / Philipp Weigell / Вид в горах Джебель аль-Ахдар, ОманГоры Джебель-Ахдар
Горы Джебель-Ахдар - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
CC BY 3.0 / Philipp Weigell / Вид в горах Джебель аль-Ахдар, Оман
Горы Джебель-Ахдар
Дмитрий Калистров перечисляет уникальные особенности Омана:
  • величественные горы Джебель-Ахдар;
  • второй в мире по размерам Гранд-каньон;
  • оазисы между отвесными скалами;
  • невероятные закаты, которыми можно любоваться с высочайших барханов;
  • летом сюда приезжают жители Аравийского полуострова, чтобы наслаждаться зелеными лугами в горах региона Дофар.
© AFP 2022 / Mohammed MahjoubГород Салала в провинции Дофар на юге Омана
Город Салала в провинции Дофар на юге Омана - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub
Город Салала в провинции Дофар на юге Омана

Цена вопроса

Российские туристы интересуются Оманом. "Шли понемногу заявки в течение года. В целом все, кто там побывал, — в восторге, но направление не массовое", — указывают в компании "Интурист".
"У нас есть поток в Маскат, в Салалу. Это два разных направления, между ними примерно тысяча километров, — добавляет Илья Богданов. — Oman Air летала в Россию и до коронавируса. Также туристы добирались через Эмираты, Катар, Бахрейн, Египет. Много стыковочных рейсов".
© Фото : Unsplash / Iwona Castiello d'AntonioПляж в Эль-Хасабе, Оман
Пляж в Эль-Хасабе, Оман
1 из 2
Пляж в Эль-Хасабе, Оман
© Фото : Unsplash / Iwona Castiello d'Antonio
© AFP 2022 / Mohammed MahjoubМестные жители и туристы осматривают Вади-Дарбат в Дофаре на юге Омана
Местные жители и туристы осматривают Вади-Дарбат в Дофаре на юге Омана
2 из 2
Местные жители и туристы осматривают Вади-Дарбат в Дофаре на юге Омана
© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub
1 из 2
Пляж в Эль-Хасабе, Оман
© Фото : Unsplash / Iwona Castiello d'Antonio
2 из 2
Местные жители и туристы осматривают Вади-Дарбат в Дофаре на юге Омана
© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub
Цена путевок с пересадками и прямым рейсом, по данным, например, "Интуриста", не сильно отличается. Так, неделя с завтраками в Grand Hyatt Muscat (пять звезд) с перелетом на Egypt Air и пересадкой в Каире — 231 400 рублей. Напрямую — 237 557.
В Hilton Salalah Resort — от 189 410 рублей. Но там не обойтись без внутреннего перелета.
Билеты на Oman Air из Москвы в Маскат и обратно есть — даже на ближайшие дни. От тысячи с небольшим евро, то есть порядка 69 тысяч рублей.
CC BY 3.0 / Milad A380 / Oman Air A330-300 takes off at Frankfurt intl. AirportСамолет Airbus A330-300 авиакомпании Oman Air
Самолет Airbus A330-300 авиакомпании Oman Air - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
CC BY 3.0 / Milad A380 / Oman Air A330-300 takes off at Frankfurt intl. Airport
Самолет Airbus A330-300 авиакомпании Oman Air

Деньги придется взять с собой

Но на сайте авиаперевозчика ничего не купишь — российские банковские карты не работают. Надо обращаться в уполномоченные туристические агентства, а если возникают проблемы — в представительство Oman Air в Москве.
"Мир" в Омане также не принимают, система "все включено" не распространена.
В Омане признаются: работать с Россией пока непросто. Пользуются депозитами. Если, например, при бронировании экскурсии турфирма поверит на слово и подождет наличные, то отелям нужна предоплата.
© AFP 2022 / Giuseppe CacaceСувенирный магазин в Маскате, Оман
Сувенирный магазин в Маскате, Оман
1 из 1
Сувенирный магазин в Маскате, Оман
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
1 из 1
Сувенирный магазин в Маскате, Оман
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
В Омане недешево. По словам местных экспертов, если отель оплачен, на десять дней стоит взять с собой порядка 3000 долларов на семью из двух-трех человек. Обед в среднем — 40 долларов на одного, ужин в отеле — 55. Сувениры, экскурсии — зависит от предпочтений.

Куда поехать и что купить

Оман подходит как для активных путешественников, так и для семей с детьми. Часто сюда приезжают опытные туристы, любят султанат и тревел-блогеры.
Обязательно надо увидеть мечеть Султана Кабуса, Королевскую оперу, дворец Аль-Алам, побывать на традиционном рынке Матрах в Маскате.
CC BY-SA 4.0 / Ekrem Canli / Мечеть Султана Кабуса в Омане
Мечеть Султана Кабуса в Омане
1 из 6
Мечеть Султана Кабуса в Омане
CC BY-SA 4.0 / Ekrem Canli /
© AFP 2022 / Mohammed MahjoubМечеть Султана Кабуса после дождей в Маскате, Оман
Мечеть Султана Кабуса после дождей в Маскате, Оман
2 из 6
Мечеть Султана Кабуса после дождей в Маскате, Оман
© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub
© AFP 2022 / Giuseppe CacaceДворец Аль-Алам в Маскате
Дворец Аль-Алам в Маскате
3 из 6
Дворец Аль-Алам в Маскате
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
© AFP 2022 / Mohammed MahjoubОманец читает Коран в мечети Султана Кабуса в Маскате
Оманец читает Коран в мечети Султана Кабуса в Маскате
4 из 6
Оманец читает Коран в мечети Султана Кабуса в Маскате
© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub
CC BY 2.0 / Juozas Šalna / Muscat, OmanКоролевский оперный театр в Маскате, Оман
Королевский оперный театр в Маскате, Оман
5 из 6
Королевский оперный театр в Маскате, Оман
CC BY 2.0 / Juozas Šalna / Muscat, Oman
© AFP 2022 / Mohammed MahjoubОпера "Турандот" на сцене Королевского оперного театра в Маскате
Опера Турандот на сцене Королевского оперного театра в Маскате
6 из 6
Опера "Турандот" на сцене Королевского оперного театра в Маскате
© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub
1 из 6
Мечеть Султана Кабуса в Омане
CC BY-SA 4.0 / Ekrem Canli /
2 из 6
Мечеть Султана Кабуса после дождей в Маскате, Оман
© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub
3 из 6
Дворец Аль-Алам в Маскате
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
4 из 6
Оманец читает Коран в мечети Султана Кабуса в Маскате
© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub
5 из 6
Королевский оперный театр в Маскате, Оман
CC BY 2.0 / Juozas Šalna / Muscat, Oman
6 из 6
Опера "Турандот" на сцене Королевского оперного театра в Маскате
© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub
Оазис Вади Шааб — необычная для пустыни буйная растительность, водоемы, скалы. Карстовое озеро Bimmah Sinkhole — провал в земле и лазурная вода. Один из самых красивых подобных природных объектов в мире.
Гранд-каньон Jebel Shams — ущелье глубиной в километр. Говорят, не менее впечатляющий, чем в США. Пустыня Рамлат-эль-Вахиба с дюнами, пляж черепах, острова Диманият — природный заповедник недалеко от Маската.
Удивят сахарные дюны — белоснежные барханы Al Khaluf, упирающиеся в океан, город и форт Низва — один из старейших в Омане, рынок животных в Аль-Айне.
CC BY-SA 2.0 / Andries3 / Oman - Wadi ShabДолина Вади Шааб в Омане
Долина Вади Шааб в Омане
1 из 8
Долина Вади Шааб в Омане
CC BY-SA 2.0 / Andries3 / Oman - Wadi Shab
© AFP 2022 / Giuseppe CacaceОазис Вади Шааб в Омане
Оазис Вади Шааб в Омане
2 из 8
Оазис Вади Шааб в Омане
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
CC BY-SA 2.0 / Hans Birger Nilsen / Bimmah Sinkhole Карстовый провал "Колодец Бимма" в Омане
Карстовый провал Колодец Бимма в Омане
3 из 8
Карстовый провал "Колодец Бимма" в Омане
CC BY-SA 2.0 / Hans Birger Nilsen / Bimmah Sinkhole
CC BY 3.0 / F igy / Suppenschidlkröte bei Ras al Jinz im OmanЧерепаший пляж Рас-аль-Джинз
Черепаший пляж Рас-аль-Джинз
4 из 8
Черепаший пляж Рас-аль-Джинз
CC BY 3.0 / F igy / Suppenschidlkröte bei Ras al Jinz im Oman
© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub

Турист на склонах Гранд-каньона в Омане

Турист во время посещения деревни Мисфат-аль-Абрин на склонах Гранд Каньона в Омане
5 из 8

Турист на склонах Гранд-каньона в Омане

© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub
© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub

Туристы во время посещения деревни Мисфат-аль-Абрин на склонах Гранд-каньона в Омане

Туристы во время посещения деревни Мисфат-аль-Абрин на склонах Гранд Каньона в Омане
6 из 8

Туристы во время посещения деревни Мисфат-аль-Абрин на склонах Гранд-каньона в Омане

© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub
© AP Photo / Sam McNeilВерблюды на пляже недалеко от Салалы, Оман
Верблюды на пляже недалеко от Салалы, Оман
7 из 8
Верблюды на пляже недалеко от Салалы, Оман
© AP Photo / Sam McNeil
CC BY-SA 2.0 / Marco Zanferrari / Daymaniyat Islands - OmanОстрова Ад-Диманият
Острова Ад-Диманият
8 из 8
Острова Ад-Диманият
CC BY-SA 2.0 / Marco Zanferrari / Daymaniyat Islands - Oman
1 из 8
Долина Вади Шааб в Омане
CC BY-SA 2.0 / Andries3 / Oman - Wadi Shab
2 из 8
Оазис Вади Шааб в Омане
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
3 из 8
Карстовый провал "Колодец Бимма" в Омане
CC BY-SA 2.0 / Hans Birger Nilsen / Bimmah Sinkhole
4 из 8
Черепаший пляж Рас-аль-Джинз
CC BY 3.0 / F igy / Suppenschidlkröte bei Ras al Jinz im Oman
5 из 8

Турист на склонах Гранд-каньона в Омане

© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub
6 из 8

Туристы во время посещения деревни Мисфат-аль-Абрин на склонах Гранд-каньона в Омане

© AFP 2022 / Mohammed Mahjoub
7 из 8
Верблюды на пляже недалеко от Салалы, Оман
© AP Photo / Sam McNeil
8 из 8
Острова Ад-Диманият
CC BY-SA 2.0 / Marco Zanferrari / Daymaniyat Islands - Oman
Илья Богданов уточняет: есть программы, рассчитанные на восемь дней, с постоянными переездами.
CC BY-SA 2.0 / Andries Oudshoorn / Песчаная пустыня Рамлат-эль-Вахиба
Песчаная пустыня Рамлат-эль-Вахиба
1 из 6
Песчаная пустыня Рамлат-эль-Вахиба
CC BY-SA 2.0 / Andries Oudshoorn /
© Flickr / storymaryРуины древней крепости в городе Низва
Руины древней крепости в городе Низва
2 из 6
Руины древней крепости в городе Низва
© Flickr / storymary
© Pixabay / Sharon AngЖенщина готовит еду в крепости Низва в Омане
Женщина готовит еду в крепости Низва в Омане
3 из 6
Женщина готовит еду в крепости Низва в Омане
© Pixabay / Sharon Ang
© Pixabay / Sharon AngМагазин в Низве, Оман
Магазин в Низве, Оман
4 из 6
Магазин в Низве, Оман
© Pixabay / Sharon Ang
© AFP 2022 / Giuseppe CacaceДеревня Вади Бани Хабиб в Омане
Деревня Вади Бани Хабиб в Омане
5 из 6
Деревня Вади Бани Хабиб в Омане
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
© AFP 2022 / Giuseppe CacaceМужчина идет мимо стен Форта Низва в Омане
Мужчина идет мимо стен Форта Низва в Омане
6 из 6
Мужчина идет мимо стен Форта Низва в Омане
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
1 из 6
Песчаная пустыня Рамлат-эль-Вахиба
CC BY-SA 2.0 / Andries Oudshoorn /
2 из 6
Руины древней крепости в городе Низва
© Flickr / storymary
3 из 6
Женщина готовит еду в крепости Низва в Омане
© Pixabay / Sharon Ang
4 из 6
Магазин в Низве, Оман
© Pixabay / Sharon Ang
5 из 6
Деревня Вади Бани Хабиб в Омане
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
6 из 6
Мужчина идет мимо стен Форта Низва в Омане
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
Вообще, экскурсий множество, и даже на однодневной увидите массу интересного.
Из сувениров часто выбирают знаменитые духи Amouage. Достаточно дорогие. Некоторые гости, уверяют местные гиды, и на десять тысяч долларов закупаются. Кроме того, Оман — страна ладана, отсюда везут натуральные эфирные масла, чай карак, местную халву, финики. Также порой приобретают антиквариат, серебряные кинжалы.
CC BY-SA 4.0 / Georg Karl Ell / Der Muttrah Souq in Maskat 2016 / Cropped imageРынок Матрах в Маскате
Рынок Матрах в Маскате
1 из 3
Рынок Матрах в Маскате
CC BY-SA 4.0 / Georg Karl Ell / Der Muttrah Souq in Maskat 2016 / Cropped image
© AFP 2022 / Giuseppe CacaceОманец на базаре в городе Низва
Оманец на базаре в городе Низва
2 из 3
Оманец на базаре в городе Низва
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
CC BY-SA 2.0 / mzagerp / Souq of Mutrah

Рынок Матрах

Рынок Матрах в Омане
3 из 3

Рынок Матрах

CC BY-SA 2.0 / mzagerp / Souq of Mutrah
1 из 3
Рынок Матрах в Маскате
CC BY-SA 4.0 / Georg Karl Ell / Der Muttrah Souq in Maskat 2016 / Cropped image
2 из 3
Оманец на базаре в городе Низва
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
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Рынок Матрах

CC BY-SA 2.0 / mzagerp / Souq of Mutrah

Без прививок, тестов, алкоголя и мини-юбок

Коронавирусные ограничения отменили, ни прививок, ни ПЦР-тестов не требуют. Виза при пребывании до 14 дней не нужна, штамп ставят в аэропорту.
В Омане сухой закон — алкоголь в магазинах не купишь. Употребление спиртного в общественных местах карается очень сурово. Разрешено только в барах и ресторанах. Кроме того, по словам экспертов, алкоголь есть во всех пятизвездочных отелях и большинстве пляжных.
CC BY 2.0 / Matteo Russo / Watchful GargoyleПляж Омана
Пляж Омана - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
CC BY 2.0 / Matteo Russo / Watchful Gargoyle
Пляж Омана
Рекомендуется носить свободную одежду, прикрывающую плечи и колени, головные уборы необязательны.
"В бикини, конечно, ходить не стоит, — уточняет Илья Богданов. — Но на пляже можно. И в шортах".
Кстати, именно сейчас в Омане идеальное время для отдыха. В Маскате — 27-29 градусов. Комфортный сезон тут до апреля, дальше — жара.
Манама - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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