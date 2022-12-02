В Оман прямым рейсом. Что смотреть в оазисе Персидского залива

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Авиакомпания Oman Air сегодня начинает полеты между Москвой и Маскатом, столицей Омана. Султанат, как рассказывают в турфирмах, и до этого пользовался спросом у россиян, хоть и не массовым. Там второй в мире по размерам каньон, невероятные оазисы с кристально чистой пресной водой, древние поселения, можно поплавать с дельфинами и черепахами. О том, как спланировать отдых на Аравийском полуострове, какие сувениры привезти и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.Никаких высоток и самая добрая нация"Российским туристам Оман не очень знаком, раньше это было одно из самых недоступных государств, — говорит Дмитрий Калистров, гендиректор компании Old Oman. — Но с 2000-х султанат постепенно открывал границы".Туристы, ожидающие увидеть аналог ОАЭ, Бахрейна, Катара, удивятся. Оман — совершенно другая страна."Здесь нет небоскребов, ограничение для коммерческих зданий — девять этажей, для жилых — три, — рассказывает эксперт. — Все дома красят в белый цвет, чтобы защититься от палящего солнца, которое светит тут 360 дней в году".В Омане царит традиционная арабская культура. "Тут принято помогать друг другу вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания, — подчеркивает Калистров. — Это одна из самых добрых наций в мире".Только в Омане"У нас есть оазисы с кристально чистой водой, исторические форты, крепости, старинные деревни, которым более 400 лет, — отмечает Илья Богданов из компании GidOman. — Страна более аутентичная, чем Эмираты, нет пафоса, как и большого потока туристов со всего мира, все индивидуально".Дмитрий Калистров перечисляет уникальные особенности Омана:Цена вопросаРоссийские туристы интересуются Оманом. "Шли понемногу заявки в течение года. В целом все, кто там побывал, — в восторге, но направление не массовое", — указывают в компании "Интурист"."У нас есть поток в Маскат, в Салалу. Это два разных направления, между ними примерно тысяча километров, — добавляет Илья Богданов. — Oman Air летала в Россию и до коронавируса. Также туристы добирались через Эмираты, Катар, Бахрейн, Египет. Много стыковочных рейсов".Цена путевок с пересадками и прямым рейсом, по данным, например, "Интуриста", не сильно отличается. Так, неделя с завтраками в Grand Hyatt Muscat (пять звезд) с перелетом на Egypt Air и пересадкой в Каире — 231 400 рублей. Напрямую — 237 557.В Hilton Salalah Resort — от 189 410 рублей. Но там не обойтись без внутреннего перелета.Билеты на Oman Air из Москвы в Маскат и обратно есть — даже на ближайшие дни. От тысячи с небольшим евро, то есть порядка 69 тысяч рублей.Деньги придется взять с собойНо на сайте авиаперевозчика ничего не купишь — российские банковские карты не работают. Надо обращаться в уполномоченные туристические агентства, а если возникают проблемы — в представительство Oman Air в Москве."Мир" в Омане также не принимают, система "все включено" не распространена.В Омане признаются: работать с Россией пока непросто. Пользуются депозитами. Если, например, при бронировании экскурсии турфирма поверит на слово и подождет наличные, то отелям нужна предоплата.В Омане недешево. По словам местных экспертов, если отель оплачен, на десять дней стоит взять с собой порядка 3000 долларов на семью из двух-трех человек. Обед в среднем — 40 долларов на одного, ужин в отеле — 55. Сувениры, экскурсии — зависит от предпочтений.Куда поехать и что купитьОман подходит как для активных путешественников, так и для семей с детьми. Часто сюда приезжают опытные туристы, любят султанат и тревел-блогеры.Обязательно надо увидеть мечеть Султана Кабуса, Королевскую оперу, дворец Аль-Алам, побывать на традиционном рынке Матрах в Маскате. Оазис Вади Шааб — необычная для пустыни буйная растительность, водоемы, скалы. Карстовое озеро Bimmah Sinkhole — провал в земле и лазурная вода. Один из самых красивых подобных природных объектов в мире.Гранд-каньон Jebel Shams — ущелье глубиной в километр. Говорят, не менее впечатляющий, чем в США. Пустыня Рамлат-эль-Вахиба с дюнами, пляж черепах, острова Диманият — природный заповедник недалеко от Маската.Удивят сахарные дюны — белоснежные барханы Al Khaluf, упирающиеся в океан, город и форт Низва — один из старейших в Омане, рынок животных в Аль-Айне.Илья Богданов уточняет: есть программы, рассчитанные на восемь дней, с постоянными переездами.Вообще, экскурсий множество, и даже на однодневной увидите массу интересного.Из сувениров часто выбирают знаменитые духи Amouage. Достаточно дорогие. Некоторые гости, уверяют местные гиды, и на десять тысяч долларов закупаются. Кроме того, Оман — страна ладана, отсюда везут натуральные эфирные масла, чай карак, местную халву, финики. Также порой приобретают антиквариат, серебряные кинжалы.Без прививок, тестов, алкоголя и мини-юбокКоронавирусные ограничения отменили, ни прививок, ни ПЦР-тестов не требуют. Виза при пребывании до 14 дней не нужна, штамп ставят в аэропорту.В Омане сухой закон — алкоголь в магазинах не купишь. Употребление спиртного в общественных местах карается очень сурово. Разрешено только в барах и ресторанах. Кроме того, по словам экспертов, алкоголь есть во всех пятизвездочных отелях и большинстве пляжных.Рекомендуется носить свободную одежду, прикрывающую плечи и колени, головные уборы необязательны."В бикини, конечно, ходить не стоит, — уточняет Илья Богданов. — Но на пляже можно. И в шортах".Кстати, именно сейчас в Омане идеальное время для отдыха. В Маскате — 27-29 градусов. Комфортный сезон тут до апреля, дальше — жара.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Авиакомпания Oman Air сегодня начинает полеты между Москвой и Маскатом, столицей Омана. Султанат, как рассказывают в турфирмах, и до этого пользовался спросом у россиян, хоть и не массовым. Там второй в мире по размерам каньон, невероятные оазисы с кристально чистой пресной водой, древние поселения, можно поплавать с дельфинами и черепахами. О том, как спланировать отдых на Аравийском полуострове, какие сувениры привезти и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.
Никаких высоток и самая добрая нация
"Российским туристам Оман не очень знаком, раньше это было одно из самых недоступных государств, — говорит Дмитрий Калистров, гендиректор компании Old Oman. — Но с 2000-х султанат постепенно открывал границы".
Туристы, ожидающие увидеть аналог ОАЭ, Бахрейна, Катара, удивятся. Оман — совершенно другая страна.
"Здесь нет небоскребов, ограничение для коммерческих зданий — девять этажей, для жилых — три, — рассказывает эксперт. — Все дома красят в белый цвет, чтобы защититься от палящего солнца, которое светит тут 360 дней в году".
В Омане царит традиционная арабская культура. "Тут принято помогать друг другу вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания, — подчеркивает Калистров. — Это одна из самых добрых наций в мире".
Только в Омане
"У нас есть оазисы с кристально чистой водой, исторические форты, крепости, старинные деревни, которым более 400 лет, — отмечает Илья Богданов из компании GidOman. — Страна более аутентичная, чем Эмираты, нет пафоса, как и большого потока туристов со всего мира, все индивидуально".
Российские туристы интересуются Оманом. "Шли понемногу заявки в течение года. В целом все, кто там побывал, — в восторге, но направление не массовое", — указывают в компании "Интурист".
"У нас есть поток в Маскат, в Салалу. Это два разных направления, между ними примерно тысяча километров, — добавляет Илья Богданов. — Oman Air летала в Россию и до коронавируса. Также туристы добирались через Эмираты, Катар, Бахрейн, Египет. Много стыковочных рейсов".
Цена путевок с пересадками и прямым рейсом, по данным, например, "Интуриста", не сильно отличается. Так, неделя с завтраками в Grand Hyatt Muscat (пять звезд) с перелетом на Egypt Air и пересадкой в Каире — 231 400 рублей. Напрямую — 237 557.
В Hilton Salalah Resort — от 189 410 рублей. Но там не обойтись без внутреннего перелета.
Билеты на Oman Air из Москвы в Маскат и обратно есть — даже на ближайшие дни. От тысячи с небольшим евро, то есть порядка 69 тысяч рублей.
Но на сайте авиаперевозчика ничего не купишь — российские банковские карты не работают. Надо обращаться в уполномоченные туристические агентства, а если возникают проблемы — в представительство Oman Air в Москве.
"Мир" в Омане также не принимают, система "все включено" не распространена.
В Омане признаются: работать с Россией пока непросто. Пользуются депозитами. Если, например, при бронировании экскурсии турфирма поверит на слово и подождет наличные, то отелям нужна предоплата.
В Омане недешево. По словам местных экспертов, если отель оплачен, на десять дней стоит взять с собой порядка 3000 долларов на семью из двух-трех человек. Обед в среднем — 40 долларов на одного, ужин в отеле — 55. Сувениры, экскурсии — зависит от предпочтений.
Куда поехать и что купить
Оман подходит как для активных путешественников, так и для семей с детьми. Часто сюда приезжают опытные туристы, любят султанат и тревел-блогеры.
Обязательно надо увидеть мечеть Султана Кабуса, Королевскую оперу, дворец Аль-Алам, побывать на традиционном рынке Матрах в Маскате.
Оазис Вади Шааб — необычная для пустыни буйная растительность, водоемы, скалы. Карстовое озеро Bimmah Sinkhole — провал в земле и лазурная вода. Один из самых красивых подобных природных объектов в мире.
Гранд-каньон Jebel Shams — ущелье глубиной в километр. Говорят, не менее впечатляющий, чем в США. Пустыня Рамлат-эль-Вахиба с дюнами, пляж черепах, острова Диманият — природный заповедник недалеко от Маската.
Удивят сахарные дюны — белоснежные барханы Al Khaluf, упирающиеся в океан, город и форт Низва — один из старейших в Омане, рынок животных в Аль-Айне.
Вообще, экскурсий множество, и даже на однодневной увидите массу интересного.
Из сувениров часто выбирают знаменитые духи Amouage. Достаточно дорогие. Некоторые гости, уверяют местные гиды, и на десять тысяч долларов закупаются. Кроме того, Оман — страна ладана, отсюда везут натуральные эфирные масла, чай карак, местную халву, финики. Также порой приобретают антиквариат, серебряные кинжалы.
Коронавирусные ограничения отменили, ни прививок, ни ПЦР-тестов не требуют. Виза при пребывании до 14 дней не нужна, штамп ставят в аэропорту.
В Омане сухой закон — алкоголь в магазинах не купишь. Употребление спиртного в общественных местах карается очень сурово. Разрешено только в барах и ресторанах. Кроме того, по словам экспертов, алкоголь есть во всех пятизвездочных отелях и большинстве пляжных.
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