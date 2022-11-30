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Совфед продлил эксперимент по курортному сбору до 2025 года - РИА Новости, 30.11.2022
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Туризм
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Совфед продлил эксперимент по курортному сбору до 2025 года
Совфед продлил эксперимент по курортному сбору до 2025 года - РИА Новости, 30.11.2022
Совфед продлил эксперимент по курортному сбору до 2025 года
Совет Федерации одобрил закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:57
2022-11-30T13:57
туризм
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санкт-петербург
ставропольский край
совет федерации рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус".Сейчас эксперимент с 1 мая 2018 года до 1 января 2023 года может проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.Закон должен будет вступить в силу со дня официального опубликования.По данным Минэкономразвития РФ, общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 миллиарда рублей, в том числе в Алтайском крае – 117 миллионов рублей, Ставропольском крае - 904,5 миллиона, Краснодарском крае - 538,1 миллиона.С начала эксперимента до конца 2021 года на средства курортного сбора на территориях участников эксперимента спроектированы, построены, реконструированы, благоустроены и отремонтированы более 60 объектов курортной инфраструктуры. В 2022 году такие работы проводятся или планируются еще более чем на 50 объектах.
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россия, санкт-петербург, ставропольский край, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Россия, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Совет Федерации РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
13:57 30.11.2022
 
Совфед продлил эксперимент по курортному сбору до 2025 года

СФ продлил взимание курортного сбора до 2025 года, включив в него Петербург и "Сириус"

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус".
Сейчас эксперимент с 1 мая 2018 года до 1 января 2023 года может проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.
Закон должен будет вступить в силу со дня официального опубликования.
По данным Минэкономразвития РФ, общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 миллиарда рублей, в том числе в Алтайском крае – 117 миллионов рублей, Ставропольском крае - 904,5 миллиона, Краснодарском крае - 538,1 миллиона.
С начала эксперимента до конца 2021 года на средства курортного сбора на территориях участников эксперимента спроектированы, построены, реконструированы, благоустроены и отремонтированы более 60 объектов курортной инфраструктуры. В 2022 году такие работы проводятся или планируются еще более чем на 50 объектах.
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