https://ria.ru/20221130/sbor-1835270757.html

Совфед продлил эксперимент по курортному сбору до 2025 года

Совфед продлил эксперимент по курортному сбору до 2025 года - РИА Новости, 30.11.2022

Совфед продлил эксперимент по курортному сбору до 2025 года

Совет Федерации одобрил закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:57

2022-11-30T13:57

2022-11-30T13:57

туризм

россия

санкт-петербург

ставропольский край

совет федерации рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус".Сейчас эксперимент с 1 мая 2018 года до 1 января 2023 года может проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.Закон должен будет вступить в силу со дня официального опубликования.По данным Минэкономразвития РФ, общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 миллиарда рублей, в том числе в Алтайском крае – 117 миллионов рублей, Ставропольском крае - 904,5 миллиона, Краснодарском крае - 538,1 миллиона.С начала эксперимента до конца 2021 года на средства курортного сбора на территориях участников эксперимента спроектированы, построены, реконструированы, благоустроены и отремонтированы более 60 объектов курортной инфраструктуры. В 2022 году такие работы проводятся или планируются еще более чем на 50 объектах.

https://ria.ru/20221103/stavropole-1828777730.html

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Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, ставропольский край, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм