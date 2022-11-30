https://ria.ru/20221130/sbor-1835270757.html
Совфед продлил эксперимент по курортному сбору до 2025 года
Совфед продлил эксперимент по курортному сбору до 2025 года - РИА Новости, 30.11.2022
Совфед продлил эксперимент по курортному сбору до 2025 года
Совет Федерации одобрил закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:57
2022-11-30T13:57
2022-11-30T13:57
туризм
россия
санкт-петербург
ставропольский край
совет федерации рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831959968_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_6491ffadb353c0690aa55f70a0bcf090.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который продлевает срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 года и включает в него Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус".Сейчас эксперимент с 1 мая 2018 года до 1 января 2023 года может проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. Задачами эксперимента объявлены сохранение, восстановление и развитие курортов, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма.Закон должен будет вступить в силу со дня официального опубликования.По данным Минэкономразвития РФ, общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 миллиарда рублей, в том числе в Алтайском крае – 117 миллионов рублей, Ставропольском крае - 904,5 миллиона, Краснодарском крае - 538,1 миллиона.С начала эксперимента до конца 2021 года на средства курортного сбора на территориях участников эксперимента спроектированы, построены, реконструированы, благоустроены и отремонтированы более 60 объектов курортной инфраструктуры. В 2022 году такие работы проводятся или планируются еще более чем на 50 объектах.
https://ria.ru/20221103/stavropole-1828777730.html
россия
санкт-петербург
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831959968_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_66d42603653e4c83ebc6770b4394e60c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, ставропольский край, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Россия, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Совет Федерации РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
Совфед продлил эксперимент по курортному сбору до 2025 года
СФ продлил взимание курортного сбора до 2025 года, включив в него Петербург и "Сириус"