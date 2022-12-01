https://ria.ru/20221201/polety-1835453714.html

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 01.12.2022

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России до 9 декабря. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T09:02

2022-12-01T09:02

2022-12-01T09:31

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анапа

белгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Росавиация продлила режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России до 9 декабря.Не работают воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.В Росавиации подчеркнули, что остальные аэропорты России работают штатно.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.

https://ria.ru/20221125/aviatsiya-1834185952.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм