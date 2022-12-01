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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 01.12.2022
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Туризм
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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 01.12.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России до 9 декабря. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:02
2022-12-01T09:31
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Росавиация продлила режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России до 9 декабря.Не работают воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.В Росавиации подчеркнули, что остальные аэропорты России работают штатно.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Туризм, Россия, Анапа, Белгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
09:02 01.12.2022 (обновлено: 09:31 01.12.2022)
 
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Росавиация: запрет на полеты в аэропорты юга страны продлен до 9 декабря

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Росавиация продлила режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России до 9 декабря.
Не работают воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
"Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — добавили в ведомстве.
В Росавиации подчеркнули, что остальные аэропорты России работают штатно.
Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.
В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
Сотрудник аэропорта Шереметьево возле билборда
25 ноября, 13:05
Росавиация проведет допотбор авиакомпаний для субсидий на полеты по России
 
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