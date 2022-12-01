https://ria.ru/20221201/polety-1835453714.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 01.12.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России до 9 декабря. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:02
2022-12-01T09:02
2022-12-01T09:31
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Росавиация продлила режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России до 9 декабря.Не работают воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.В Росавиации подчеркнули, что остальные аэропорты России работают штатно.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
https://ria.ru/20221125/aviatsiya-1834185952.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Туризм, Россия, Анапа, Белгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
09:02 01.12.2022 (обновлено: 09:31 01.12.2022)
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация: запрет на полеты в аэропорты юга страны продлен до 9 декабря