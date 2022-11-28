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Россияне держат первенство по числу туристов на Пхукете - РИА Новости, 28.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221128/pkhuket-1834853770.html
Россияне держат первенство по числу туристов на Пхукете
Россияне держат первенство по числу туристов на Пхукете - РИА Новости, 28.11.2022
Россияне держат первенство по числу туристов на Пхукете
Дневные зарубежные прибытия на Пхукет превысили десять тысяч человек, впервые с начала пандемии коронавируса, сообщает газета "Новости Пхукета". РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T18:49
2022-11-28T18:52
туризм
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
туристы
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Дневные зарубежные прибытия на Пхукет превысили десять тысяч человек, впервые с начала пандемии коронавируса, сообщает газета "Новости Пхукета".В субботу международный аэропорт острова зафиксировал 10467 прибывших из-за рубежа. Россиян среди них было 2778 человек.Согласно данным Иммиграционного бюро Пхукета, за период с 1 по 26 ноября включительно через паспортный контроль в аэропорту прошли 209,1 тысячи пассажиров международных рейсов. Более 51 тысячи из них – россияне. Они на первом месте по турпотоку, далее идут гости из Индии, Австралии, Великобритании и Германии.Восстановление российских прибытий уже заметила и Ассоциация тайских туристических агентов (АТТА), которая заявила, что это стало "сюрпризом" для отрасли, но уже в следующем году тайский бизнес "подстроится" к возвращению многотысячного российского рынка.
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пхукет (остров)
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туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Таиланд, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
18:49 28.11.2022 (обновлено: 18:52 28.11.2022)
 
Россияне держат первенство по числу туристов на Пхукете

Прибытия на Пхукет превысили десять тысяч человек в день, россияне — на первом месте

© Depositphotos.com / wirojsidПляж Пхукета Май Кхао
Пляж Пхукета Май Кхао - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Depositphotos.com / wirojsid
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Дневные зарубежные прибытия на Пхукет превысили десять тысяч человек, впервые с начала пандемии коронавируса, сообщает газета "Новости Пхукета".
В субботу международный аэропорт острова зафиксировал 10467 прибывших из-за рубежа. Россиян среди них было 2778 человек.
Согласно данным Иммиграционного бюро Пхукета, за период с 1 по 26 ноября включительно через паспортный контроль в аэропорту прошли 209,1 тысячи пассажиров международных рейсов. Более 51 тысячи из них – россияне. Они на первом месте по турпотоку, далее идут гости из Индии, Австралии, Великобритании и Германии.
Восстановление российских прибытий уже заметила и Ассоциация тайских туристических агентов (АТТА), которая заявила, что это стало "сюрпризом" для отрасли, но уже в следующем году тайский бизнес "подстроится" к возвращению многотысячного российского рынка.
Гранд-базар в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 16:20Туризм
Россияне стали лидерами по турпотоку в Стамбул
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмПхукет (остров)Таиландтуристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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