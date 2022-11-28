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Россияне держат первенство по числу туристов на Пхукете

Россияне держат первенство по числу туристов на Пхукете - РИА Новости, 28.11.2022

Россияне держат первенство по числу туристов на Пхукете

Дневные зарубежные прибытия на Пхукет превысили десять тысяч человек, впервые с начала пандемии коронавируса, сообщает газета "Новости Пхукета". РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T18:49

2022-11-28T18:49

2022-11-28T18:52

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Дневные зарубежные прибытия на Пхукет превысили десять тысяч человек, впервые с начала пандемии коронавируса, сообщает газета "Новости Пхукета".В субботу международный аэропорт острова зафиксировал 10467 прибывших из-за рубежа. Россиян среди них было 2778 человек.Согласно данным Иммиграционного бюро Пхукета, за период с 1 по 26 ноября включительно через паспортный контроль в аэропорту прошли 209,1 тысячи пассажиров международных рейсов. Более 51 тысячи из них – россияне. Они на первом месте по турпотоку, далее идут гости из Индии, Австралии, Великобритании и Германии.Восстановление российских прибытий уже заметила и Ассоциация тайских туристических агентов (АТТА), которая заявила, что это стало "сюрпризом" для отрасли, но уже в следующем году тайский бизнес "подстроится" к возвращению многотысячного российского рынка.

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, туристы, куда можно лететь, отдых на море