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В самолетах "Аэрофлота" стали временно недоступны кино и музыка - РИА Новости, 01.12.2022
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В самолетах "Аэрофлота" стали временно недоступны кино и музыка
В самолетах "Аэрофлота" стали временно недоступны кино и музыка - РИА Новости, 01.12.2022
В самолетах "Аэрофлота" стали временно недоступны кино и музыка
Подключение к стриминговым системам развлечений в самолетах "Аэрофлота" временно недоступно из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:43
2022-12-01T10:43
новости - туризм
технологии
аэрофлот
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подключение к стриминговым системам развлечений в самолетах "Аэрофлота" временно недоступно из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги, перевозчик работает над отечественным решением и планирует представить его к Новому году, говорится в Telegram-канале авиакомпании."На наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений", - сообщает компания."Отказ зарубежных поставщиков от предоставления данной услуги вскоре не будет препятствием для привычного просмотра интересных фильмов и прослушивания любимых треков во время полета. Мы уже работаем над новым отечественным решением, которое будем рады представить вам к Новому году", - отмечается в сообщении.До этого времени компания предлагает "устроить для себя декабрьский диджитал-детокс на время полета": медитировать, почистить фотографии в галерее телефона, почитать книгу, спать, написать пост про итоги года, а также оставить отзыв о полете в бортовом журнале.
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новости - туризм, технологии, аэрофлот
Новости - Туризм, Технологии, Аэрофлот
10:43 01.12.2022
 
В самолетах "Аэрофлота" стали временно недоступны кино и музыка

В "Аэрофлоте" стало временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подключение к стриминговым системам развлечений в самолетах "Аэрофлота" временно недоступно из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги, перевозчик работает над отечественным решением и планирует представить его к Новому году, говорится в Telegram-канале авиакомпании.
"На наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений", - сообщает компания.
"Отказ зарубежных поставщиков от предоставления данной услуги вскоре не будет препятствием для привычного просмотра интересных фильмов и прослушивания любимых треков во время полета. Мы уже работаем над новым отечественным решением, которое будем рады представить вам к Новому году", - отмечается в сообщении.
До этого времени компания предлагает "устроить для себя декабрьский диджитал-детокс на время полета": медитировать, почистить фотографии в галерее телефона, почитать книгу, спать, написать пост про итоги года, а также оставить отзыв о полете в бортовом журнале.
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