https://ria.ru/20221201/aeroflot-1835474763.html

В самолетах "Аэрофлота" стали временно недоступны кино и музыка

В самолетах "Аэрофлота" стали временно недоступны кино и музыка - РИА Новости, 01.12.2022

В самолетах "Аэрофлота" стали временно недоступны кино и музыка

Подключение к стриминговым системам развлечений в самолетах "Аэрофлота" временно недоступно из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:43

2022-12-01T10:43

2022-12-01T10:43

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аэрофлот

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подключение к стриминговым системам развлечений в самолетах "Аэрофлота" временно недоступно из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги, перевозчик работает над отечественным решением и планирует представить его к Новому году, говорится в Telegram-канале авиакомпании."На наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений", - сообщает компания."Отказ зарубежных поставщиков от предоставления данной услуги вскоре не будет препятствием для привычного просмотра интересных фильмов и прослушивания любимых треков во время полета. Мы уже работаем над новым отечественным решением, которое будем рады представить вам к Новому году", - отмечается в сообщении.До этого времени компания предлагает "устроить для себя декабрьский диджитал-детокс на время полета": медитировать, почистить фотографии в галерее телефона, почитать книгу, спать, написать пост про итоги года, а также оставить отзыв о полете в бортовом журнале.

https://ria.ru/20221030/aeroflot-1827912817.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости - туризм, технологии, аэрофлот