В самолетах "Аэрофлота" стали временно недоступны кино и музыка
В "Аэрофлоте" стало временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подключение к стриминговым системам развлечений в самолетах "Аэрофлота" временно недоступно из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги, перевозчик работает над отечественным решением и планирует представить его к Новому году, говорится в Telegram-канале авиакомпании.
"На наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений", - сообщает компания.
"Отказ зарубежных поставщиков от предоставления данной услуги вскоре не будет препятствием для привычного просмотра интересных фильмов и прослушивания любимых треков во время полета. Мы уже работаем над новым отечественным решением, которое будем рады представить вам к Новому году", - отмечается в сообщении.
До этого времени компания предлагает "устроить для себя декабрьский диджитал-детокс на время полета": медитировать, почистить фотографии в галерее телефона, почитать книгу, спать, написать пост про итоги года, а также оставить отзыв о полете в бортовом журнале.
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