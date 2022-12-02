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Отправиться в Таиланд на прямых рейсах смогут жители 15 регионов России - РИА Новости, 02.12.2022
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Туризм
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Отправиться в Таиланд на прямых рейсах смогут жители 15 регионов России
Отправиться в Таиланд на прямых рейсах смогут жители 15 регионов России - РИА Новости, 02.12.2022
Отправиться в Таиланд на прямых рейсах смогут жители 15 регионов России
Жители 15 регионов России смогут отправиться в Таиланд на прямых рейсах этой зимой, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:26
2022-12-02T15:26
туризм
таиланд
россия
пхукет (остров)
ассоциация туроператоров россии (атор)
зима
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жители 15 регионов России смогут отправиться в Таиланд на прямых рейсах этой зимой, сообщает АТОР."Практически все заявленные чартерные программы туроператоров уже запущены. Старт ждет только одна программа — из Петербурга на Пхукет с 4 декабря", — рассказывают в ассоциации.Наибольшую активность на таиландском направлении, по данным АТОР, проявляют "Интурист", Coral Travel, Fun&amp;Sun и Pegas Touristik. Они формируют туры на Пхукет и в Паттайю на чартерных рейсах авиакомпаний Azur air и "Икар".С Coral Travel и Fun&amp;Sun можно улететь в королевство из Москвы, Петербурга, Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Омска, Самары и Тюмени. Также у туроператоров есть перевозки из Владивостока и Кемерово."Помимо чартеров, Таиланд и Россию связывают регулярными рейсами "Аэрофлот" и S7. Нацперевозчик предлагает прямые перелеты в Бангкок и на Пхукет из Москвы, Красноярска, Новосибирска и Владивостока. А S7 летает из Иркутска", — отмечают в АТОР. Уточняется, что цены на отдых в этом зимнем сезоне максимально приближены к значениям 2019 года. Стоимость путевок начинается от 100 тысяч рублей на двоих. "Доступность Таиланда привела к росту спроса, — добавляют в ассоциации. — Все рейсы из России отправляются полными".
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таиланд, россия, пхукет (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), зима, новости - туризм, туризм, туристы, авиарейсы, отдых, паттайя
Туризм, Таиланд, Россия, Пхукет (остров), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Зима, Новости - Туризм, Туризм, туристы, авиарейсы, Отдых, Паттайя
15:26 02.12.2022
 
Отправиться в Таиланд на прямых рейсах смогут жители 15 регионов России

АТОР: жители 15 регионов России смогут отправиться в Таиланд на прямых рейсах этой зимой

© Pixabay / Erik_KaritsПляж "Lagoon Cove Longtail" в Таиланде
Пляж Lagoon Cove Longtail в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Pixabay / Erik_Karits
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жители 15 регионов России смогут отправиться в Таиланд на прямых рейсах этой зимой, сообщает АТОР.
"Практически все заявленные чартерные программы туроператоров уже запущены. Старт ждет только одна программа — из Петербурга на Пхукет с 4 декабря", — рассказывают в ассоциации.
Наибольшую активность на таиландском направлении, по данным АТОР, проявляют "Интурист", Coral Travel, Fun&Sun и Pegas Touristik. Они формируют туры на Пхукет и в Паттайю на чартерных рейсах авиакомпаний Azur air и "Икар".
С Coral Travel и Fun&Sun можно улететь в королевство из Москвы, Петербурга, Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Омска, Самары и Тюмени. Также у туроператоров есть перевозки из Владивостока и Кемерово.
"Помимо чартеров, Таиланд и Россию связывают регулярными рейсами "Аэрофлот" и S7. Нацперевозчик предлагает прямые перелеты в Бангкок и на Пхукет из Москвы, Красноярска, Новосибирска и Владивостока. А S7 летает из Иркутска", — отмечают в АТОР.
Уточняется, что цены на отдых в этом зимнем сезоне максимально приближены к значениям 2019 года. Стоимость путевок начинается от 100 тысяч рублей на двоих.
"Доступность Таиланда привела к росту спроса, — добавляют в ассоциации. — Все рейсы из России отправляются полными".
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 08:58
В Таиланде надеются, что смогут найти альтернативные решения картам "Мир"
 
ТуризмТаиландРоссияПхукет (остров)Ассоциация туроператоров России (АТОР)ЗимаНовости - ТуризмТуризмтуристыавиарейсыОтдыхПаттайя
 
 
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