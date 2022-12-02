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Отправиться в Таиланд на прямых рейсах смогут жители 15 регионов России
Отправиться в Таиланд на прямых рейсах смогут жители 15 регионов России - РИА Новости, 02.12.2022
Отправиться в Таиланд на прямых рейсах смогут жители 15 регионов России
Жители 15 регионов России смогут отправиться в Таиланд на прямых рейсах этой зимой, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:26
2022-12-02T15:26
2022-12-02T15:26
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пхукет (остров)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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туризм
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жители 15 регионов России смогут отправиться в Таиланд на прямых рейсах этой зимой, сообщает АТОР."Практически все заявленные чартерные программы туроператоров уже запущены. Старт ждет только одна программа — из Петербурга на Пхукет с 4 декабря", — рассказывают в ассоциации.Наибольшую активность на таиландском направлении, по данным АТОР, проявляют "Интурист", Coral Travel, Fun&Sun и Pegas Touristik. Они формируют туры на Пхукет и в Паттайю на чартерных рейсах авиакомпаний Azur air и "Икар".С Coral Travel и Fun&Sun можно улететь в королевство из Москвы, Петербурга, Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Омска, Самары и Тюмени. Также у туроператоров есть перевозки из Владивостока и Кемерово."Помимо чартеров, Таиланд и Россию связывают регулярными рейсами "Аэрофлот" и S7. Нацперевозчик предлагает прямые перелеты в Бангкок и на Пхукет из Москвы, Красноярска, Новосибирска и Владивостока. А S7 летает из Иркутска", — отмечают в АТОР. Уточняется, что цены на отдых в этом зимнем сезоне максимально приближены к значениям 2019 года. Стоимость путевок начинается от 100 тысяч рублей на двоих. "Доступность Таиланда привела к росту спроса, — добавляют в ассоциации. — Все рейсы из России отправляются полными".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, россия, пхукет (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), зима, новости - туризм, туризм, туристы, авиарейсы, отдых, паттайя
Туризм, Таиланд, Россия, Пхукет (остров), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Зима, Новости - Туризм, Туризм, туристы, авиарейсы, Отдых, Паттайя
Отправиться в Таиланд на прямых рейсах смогут жители 15 регионов России
АТОР: жители 15 регионов России смогут отправиться в Таиланд на прямых рейсах этой зимой