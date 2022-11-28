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Мороз не страшен: как моржи в Сибири открыли купальный сезон - РИА Новости, 28.11.2022
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Туризм
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Мороз не страшен: как моржи в Сибири открыли купальный сезон
Мороз не страшен: как моржи в Сибири открыли купальный сезон - РИА Новости, 28.11.2022
Мороз не страшен: как моржи в Сибири открыли купальный сезон
Ждать лета, чтобы поехать искупаться на море? Нет, этот вариант не для суровых моржей из Сибири. Окунуться в прорубь при -27 — вот что им по душе. О том, как в... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:33
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ждать лета, чтобы поехать искупаться на море? Нет, этот вариант не для суровых моржей из Сибири. Окунуться в прорубь при -27 — вот что им по душе. О том, как в Красноярске и Новосибирске открыли зимний сезон, — в фотоленте РИА Новости.
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19:33 28.11.2022 (обновлено: 20:02 28.11.2022)
 
Мороз не страшен: как моржи в Сибири открыли купальный сезон

В Сибири моржи открыли купальный сезон

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ждать лета, чтобы поехать искупаться на море? Нет, этот вариант не для суровых моржей из Сибири. Окунуться в прорубь при -27 — вот что им по душе. О том, как в Красноярске и Новосибирске открыли зимний сезон, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

В Россию постепенно приходит зима. И пока одни прячутся по домам от морозов и надевают на себя все самое теплое, другие, наоборот, радуются наступлению нового сезона.

Участники краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде Мегаполюс отдыхают после купания в Енисее при температуре воздуха -27 градусов Цельсия в Красноярске
1 из 6

В Россию постепенно приходит зима. И пока одни прячутся по домам от морозов и надевают на себя все самое теплое, другие, наоборот, радуются наступлению нового сезона.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

В минувшие выходные первое погружение устроили моржи краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" в Красноярске.

Участница краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде Мегаполюс купается в Енисее при температуре воздуха -27 градусов Цельсия в Красноярске
2 из 6

В минувшие выходные первое погружение устроили моржи краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Они окунулись в Енисей при температуре -27 градусов!

Участники краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде Мегаполюс обтираются снегом после купания в Енисее при температуре воздуха -27 градусов Цельсия в Красноярске
3 из 6

Они окунулись в Енисей при температуре -27 градусов!

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

По снимкам и не скажешь, что дело было зимой: испарения от воды похожи на утренний туман, а присыпанный снегом лед на озере — на пляж с белоснежным песком.

Участник краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде Мегаполюс отжимается на льду после купания в Енисее при температуре воздуха -27 градусов Цельсия в Красноярске
4 из 6

По снимкам и не скажешь, что дело было зимой: испарения от воды похожи на утренний туман, а присыпанный снегом лед на озере — на пляж с белоснежным песком.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Открыли сезон и в Новосибирске. На озере Блюдце организовали прорубь, в которой одновременно могут находиться несколько человек. Для удобства погружения установили деревянную лестницу.

Мужчины купаются в проруби при температуре -27 градусов на озере Блюдце в Новосибирске
5 из 6

Открыли сезон и в Новосибирске. На озере Блюдце организовали прорубь, в которой одновременно могут находиться несколько человек. Для удобства погружения установили деревянную лестницу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Попробовать свои силы в моржевании и окунуться в ледяную воду можно до марта.

Участница краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде Мегаполюс выполняет упражнения на льду после купания в Енисее при температуре воздуха -27 градусов Цельсия в Красноярске
6 из 6

Попробовать свои силы в моржевании и окунуться в ледяную воду можно до марта.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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