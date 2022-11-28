Мороз не страшен: как моржи в Сибири открыли купальный сезон

В Сибири моржи открыли купальный сезон
В Россию постепенно приходит зима. И пока одни прячутся по домам от морозов и надевают на себя все самое теплое, другие, наоборот, радуются наступлению нового сезона.
В Россию постепенно приходит зима. И пока одни прячутся по домам от морозов и надевают на себя все самое теплое, другие, наоборот, радуются наступлению нового сезона.
В минувшие выходные первое погружение устроили моржи краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" в Красноярске.
В минувшие выходные первое погружение устроили моржи краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" в Красноярске.
Они окунулись в Енисей при температуре -27 градусов!
Они окунулись в Енисей при температуре -27 градусов!
По снимкам и не скажешь, что дело было зимой: испарения от воды похожи на утренний туман, а присыпанный снегом лед на озере — на пляж с белоснежным песком.
По снимкам и не скажешь, что дело было зимой: испарения от воды похожи на утренний туман, а присыпанный снегом лед на озере — на пляж с белоснежным песком.
Открыли сезон и в Новосибирске. На озере Блюдце организовали прорубь, в которой одновременно могут находиться несколько человек. Для удобства погружения установили деревянную лестницу.
Открыли сезон и в Новосибирске. На озере Блюдце организовали прорубь, в которой одновременно могут находиться несколько человек. Для удобства погружения установили деревянную лестницу.
Попробовать свои силы в моржевании и окунуться в ледяную воду можно до марта.
Попробовать свои силы в моржевании и окунуться в ледяную воду можно до марта.