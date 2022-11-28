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Мороз не страшен: как моржи в Сибири открыли купальный сезон

Мороз не страшен: как моржи в Сибири открыли купальный сезон - РИА Новости, 28.11.2022

Мороз не страшен: как моржи в Сибири открыли купальный сезон

Ждать лета, чтобы поехать искупаться на море? Нет, этот вариант не для суровых моржей из Сибири. Окунуться в прорубь при -27 — вот что им по душе. О том, как в... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T19:33

2022-11-28T19:33

2022-11-28T20:02

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ждать лета, чтобы поехать искупаться на море? Нет, этот вариант не для суровых моржей из Сибири. Окунуться в прорубь при -27 — вот что им по душе. О том, как в Красноярске и Новосибирске открыли зимний сезон, — в фотоленте РИА Новости.

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красноярск

новосибирск

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