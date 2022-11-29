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Сейшелы изменили правила въезда для туристов - РИА Новости, 29.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221129/seyshely-1834930328.html
Сейшелы изменили правила въезда для туристов
Сейшелы изменили правила въезда для туристов - РИА Новости, 29.11.2022
Сейшелы изменили правила въезда для туристов
С 1 декабря 2022 года туристам для въезда на Сейшелы не понадобятся сертификаты вакцинации и результаты ПЦР-теста, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:15
2022-11-29T12:15
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
сейшельские острова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. С 1 декабря 2022 года туристам для въезда на Сейшелы не понадобятся сертификаты вакцинации и результаты ПЦР-теста, сообщает АТОР.Сохраняется требование о заполнении онлайн-формы для въезжающих — Seychelles Electronic Border System. Кроме того, иностранным туристам понадобится медстраховка для покрытия потенциальных расходов, связанных с COVID-19.Смягчение требований, по словам экспертов, увеличит поток путешественников из РФ. По итогам неполных 11 месяцев россияне занимают третье место по числу гостей, уступая лишь Франции и Германии. В период с 1 января по 25 ноября 2022 года на Сейшелах отдохнули 26408 наших сограждан.Купить новогодний тур на острова с перелетом, трансфером и проживанием в отеле категории четыре звезды можно за 205,5 тысячи рублей на человека, рассказали туроператоры.Между Москвой и Викторией дважды в неделю летает "Аэрофлот". Треть туристов пользуются стыковочными рейсами. Наиболее удобные — у Emirates и Ethiopian Airlines.
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), сейшельские острова, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Сейшельские острова, Коронавирус COVID-19
12:15 29.11.2022
 
Сейшелы изменили правила въезда для туристов

АТОР: Сейшелы отменяют сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для туристов с 1 декабря

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМолодожены в лодке в окрестностях острова Ла Диг
Молодожены в лодке в окрестностях острова Ла Диг - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. С 1 декабря 2022 года туристам для въезда на Сейшелы не понадобятся сертификаты вакцинации и результаты ПЦР-теста, сообщает АТОР.
Сохраняется требование о заполнении онлайн-формы для въезжающих — Seychelles Electronic Border System. Кроме того, иностранным туристам понадобится медстраховка для покрытия потенциальных расходов, связанных с COVID-19.
Смягчение требований, по словам экспертов, увеличит поток путешественников из РФ. По итогам неполных 11 месяцев россияне занимают третье место по числу гостей, уступая лишь Франции и Германии. В период с 1 января по 25 ноября 2022 года на Сейшелах отдохнули 26408 наших сограждан.
Купить новогодний тур на острова с перелетом, трансфером и проживанием в отеле категории четыре звезды можно за 205,5 тысячи рублей на человека, рассказали туроператоры.
Между Москвой и Викторией дважды в неделю летает "Аэрофлот". Треть туристов пользуются стыковочными рейсами. Наиболее удобные — у Emirates и Ethiopian Airlines.
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