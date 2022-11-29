https://ria.ru/20221129/seyshely-1834930328.html

Сейшелы изменили правила въезда для туристов

Сейшелы изменили правила въезда для туристов - РИА Новости, 29.11.2022

Сейшелы изменили правила въезда для туристов

С 1 декабря 2022 года туристам для въезда на Сейшелы не понадобятся сертификаты вакцинации и результаты ПЦР-теста, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:15

2022-11-29T12:15

2022-11-29T12:15

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. С 1 декабря 2022 года туристам для въезда на Сейшелы не понадобятся сертификаты вакцинации и результаты ПЦР-теста, сообщает АТОР.Сохраняется требование о заполнении онлайн-формы для въезжающих — Seychelles Electronic Border System. Кроме того, иностранным туристам понадобится медстраховка для покрытия потенциальных расходов, связанных с COVID-19.Смягчение требований, по словам экспертов, увеличит поток путешественников из РФ. По итогам неполных 11 месяцев россияне занимают третье место по числу гостей, уступая лишь Франции и Германии. В период с 1 января по 25 ноября 2022 года на Сейшелах отдохнули 26408 наших сограждан.Купить новогодний тур на острова с перелетом, трансфером и проживанием в отеле категории четыре звезды можно за 205,5 тысячи рублей на человека, рассказали туроператоры.Между Москвой и Викторией дважды в неделю летает "Аэрофлот". Треть туристов пользуются стыковочными рейсами. Наиболее удобные — у Emirates и Ethiopian Airlines.

https://ria.ru/20221027/puteshestviya-1826971431.html

сейшельские острова

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), сейшельские острова, коронавирус covid-19