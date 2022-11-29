https://ria.ru/20221129/aviasoobschenie-1834969466.html

Из Владивостока запустят прямой рейс до Монголии

Из Владивостока запустят прямой рейс до Монголии - РИА Новости, 29.11.2022

Из Владивостока запустят прямой рейс до Монголии

Авиасообщение между Улан-Батором и Владивостоком запустят в конце декабря, сообщила РИА Новости представитель туристической компании "Мегатур". РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:28

2022-11-29T14:28

2022-11-29T14:28

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Авиасообщение между Улан-Батором и Владивостоком запустят в конце декабря, сообщила РИА Новости представитель туристической компании "Мегатур".Вылет из Монголии запланирован на 22 декабря, из Владивостока — на 23. Пока что полетная программа рассчитана до 16 марта."Продлим, если будет пользоваться спросом", — отметила собеседница агентства.Билеты на первый в истории рейс из Владивостока в Монголию раскупаются, рассказали в пресс-службе. За ними обратились несколько десятков человек, особенно интересны туристам вылеты в даты, примерно совпадающие с началом и окончанием новогодних каникул.Согласно информации на сайте компании "Мегатур", рейс будет чартерным, выполнением займется монгольская авиакомпания Eznis airways. Стоимость за перелет туда-обратно — от 45 тысяч рублей на одного пассажира.Аэропорт Владивостока еще не делал официальных заявлений о запуске сообщения по новому маршруту. В онлайн-расписании воздушной гавани, по состоянию на 29 ноября, декабрьские перелеты в Улан-Батор не указаны.

https://ria.ru/20221129/vladivostok-1834939955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

владивосток, улан-батор, монголия, авиасообщение, новости - туризм, туризм