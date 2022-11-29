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Из Владивостока запустят прямой рейс до Монголии - РИА Новости, 29.11.2022
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Туризм
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Из Владивостока запустят прямой рейс до Монголии
Из Владивостока запустят прямой рейс до Монголии - РИА Новости, 29.11.2022
Из Владивостока запустят прямой рейс до Монголии
Авиасообщение между Улан-Батором и Владивостоком запустят в конце декабря, сообщила РИА Новости представитель туристической компании "Мегатур". РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:28
2022-11-29T14:28
туризм
владивосток
улан-батор
монголия
авиасообщение
новости - туризм
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Авиасообщение между Улан-Батором и Владивостоком запустят в конце декабря, сообщила РИА Новости представитель туристической компании "Мегатур".Вылет из Монголии запланирован на 22 декабря, из Владивостока — на 23. Пока что полетная программа рассчитана до 16 марта."Продлим, если будет пользоваться спросом", — отметила собеседница агентства.Билеты на первый в истории рейс из Владивостока в Монголию раскупаются, рассказали в пресс-службе. За ними обратились несколько десятков человек, особенно интересны туристам вылеты в даты, примерно совпадающие с началом и окончанием новогодних каникул.Согласно информации на сайте компании "Мегатур", рейс будет чартерным, выполнением займется монгольская авиакомпания Eznis airways. Стоимость за перелет туда-обратно — от 45 тысяч рублей на одного пассажира.Аэропорт Владивостока еще не делал официальных заявлений о запуске сообщения по новому маршруту. В онлайн-расписании воздушной гавани, по состоянию на 29 ноября, декабрьские перелеты в Улан-Батор не указаны.
https://ria.ru/20221129/vladivostok-1834939955.html
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владивосток, улан-батор, монголия, авиасообщение, новости - туризм, туризм
Туризм, Владивосток, Улан-Батор, Монголия, Авиасообщение, Новости - Туризм, Туризм
14:28 29.11.2022
 
Из Владивостока запустят прямой рейс до Монголии

"Мегатур": первый в истории рейс из Владивостока в Улан-Батор запустят в декабре

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аврора" Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток
Самолет авиакомпании Аврора Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Авиасообщение между Улан-Батором и Владивостоком запустят в конце декабря, сообщила РИА Новости представитель туристической компании "Мегатур".
Вылет из Монголии запланирован на 22 декабря, из Владивостока — на 23. Пока что полетная программа рассчитана до 16 марта.
"Продлим, если будет пользоваться спросом", — отметила собеседница агентства.
Билеты на первый в истории рейс из Владивостока в Монголию раскупаются, рассказали в пресс-службе. За ними обратились несколько десятков человек, особенно интересны туристам вылеты в даты, примерно совпадающие с началом и окончанием новогодних каникул.
Согласно информации на сайте компании "Мегатур", рейс будет чартерным, выполнением займется монгольская авиакомпания Eznis airways. Стоимость за перелет туда-обратно — от 45 тысяч рублей на одного пассажира.
Аэропорт Владивостока еще не делал официальных заявлений о запуске сообщения по новому маршруту. В онлайн-расписании воздушной гавани, по состоянию на 29 ноября, декабрьские перелеты в Улан-Батор не указаны.
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